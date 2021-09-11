Sınıflar kalabalık, tedbirler yetersiz!

Pandemi nedeniyle ara verilen tam zamanlı yüz yüze eğitime 1,5 yıllık aranın ardından hafta başında tekrar başlandı. Kovid-19 pandemisi gölgesinde başlayan yüz yüze eğitimde ilk hafta geride kalırken değerlendirmelerde bulunan Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, okullarda gerekli tedbirlerin olmadığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından hafta başında tam zamanlı yüz yüze eğitime başlandı. Kovid-19 pandemisi gölgesinde başlayan yüze yüze eğitimde ilk hafta geride kalırken Anadolu Eğitim Sen İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın okullardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınıflar kalabalık, ders süreleri uzun

Okullardaki tedbirlerin yeterli olmadığını aktaran Sarısayın, "Eğitim kayıplarının olmaması açısından okulların açılmasının son derece önemli olduğunu söylemiştik. Ancak okulları açmak kadar açık tutabilmekte önemli. Aç, kapa eğitim olmaması gerekiyor. Bunun için de gerekli tedbirlerin hızlı şekilde alınması noktasında uyarılarda bulunmuştuk. İlk haftaya baktığımızda okullarda tedbirlerin yeterli olmadığını görüyoruz. Özellikle sınıf öğrenci mevcutları kalabalık olan okullarımız söz konusu. 40-50 öğrenci küçücük sınıflarda birarada tutuluyor. Sınıf sayılarının seyreltilmesi gerektiğini söylemiştik en önemli tedbir buydu. Maalesef bu tedbirin tam olarak alınmadığını görüyoruz. Bunun için de çözüm önerilerinden birini şöyle sunmuştuk: Öğrenci mevcudu az olan İmam Hatip ortaokul ve liseleri var. Bu okulların acilen İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Liselerine ve mevcudu fazla olan bu tip okullara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bu husus son derece önemli. Ayrıca yine tedbirler içinde saydığımız derslerin 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülmesi gerekiyor. Çünkü kalabalık sınıflarda sık sık havalandırma yapılması gerekiyor. Ayrıca öğretmenlerin maskeli ders anlatmaları bir takım sıkıntılar yaratıyor. Dersler 30 dakikaya düşürülmeli. 30 dakikaya düşürülmesi ikili eğitim yapan okullar için de ayrıca önemli. Akşam saat 19:50'de okuldan çıkıyoruz. Kış günlerinde yatsı ezanından sonra okuldan çıkılacak. Bu büyük sorunlara yol açabilir. Sabah çok erken giriliyor akşam çok geç çıkılıyor. Derslerin 30 dakikaya düşürülmesi bu açıdan da önemli. Bu pandemi şarlarında tekli eğitim yapılan okullarda çift eğitime geçilerek sınıflardaki öğrenci mevcutları seyreltilebilir" dedi.

Okullarda yeterli personel yok

Okullarda yeterli personelin olmadığını da ifade eden Sarısayın, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 15 bin öğretmen atamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak yeterli bulmuyoruz. Şu anda verilere göre 100 bin öğretmen açığı kadar. Öğretmen açığı kadar atama yapılmalı. Okullara gönderilen ödenekler yetersiz. Öğrenci başına 20 TL ödenek yeterli değil. Bunun acilen arttırılması lazım. Okullarda temizlik personeli noktasında da sıkıntı yaşanıyor. Temizlik personeli eksiği olan okullarımız var. Tüm okullarımızda yeterli sayıda temizlik personeline kavuşturulmalı. Ayrıca her okula mutlaka bir sağlık personeli görevlendirilmelidir" diye konuştu.