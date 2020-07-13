Şirince'de pazar kalabalığı

Şirince, hafta sonu farklı şehirlerden vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahalleye gelenler, bol bol alışveriş yaptı, esnafın da yüzü güldü.

Maya takvimine dayanan kıyamet inancında 2012 yılında kopacak olan kıyametten etkilenmeyecek tek yer olarak adını dünyaya duyuran Şirince Mahallesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sessiz kaldı. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tarihi mahallede özlenen kalabalık, hareketli günlerine döndü. Pazar gününü fırsat bilenler, İzmir başta olmak üzere farklı şehirlerden gelerek Şirince'yi ziyaret etti. Şirince'de, esnaf da kalabalıktan oldukça memnun olduğunu belirtti. Mahelleyi gezen vatandaşların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, maske kullananların sayısının ise yüksek olduğu görüldü.

Denizli'den geldiklerini belirten Naz Kuzu (23), kalabalık nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi. Kuzu, "Denizli'de yaşıyorum ve Şirince'ye ilk kez geldim. Çok güzel bir yer, çok beğendim. Açıkçası biraz korkarak geldik. Maskemi çıkarırken de tedirgin oluyorum. Bir şeyler yemek için, fotoğraf çekmek için mecburen çıkarıyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz. 2012'deki kıyamet kehanetini nişanlım yolda gelirken söyledi. Öyle bir şey olursa biz de buraya geliriz" dedi. Kuzu ile beraber gelen Tunahan Öztürk ise, "İkinci kez Şirince'yi ziyaret ediyorum. İlk geldiğimde de çok beğenmiştim. Özellikle tarihi evleri çok etkileyici. Çok kalabalık olması sebebiyle çekinerek geldik" diye konuştu.

Esnaf memnun

Yeni normalleşme süreciyle birlikte Şirince'de kalabalığın artığını belirten Mücahit Karabulut (21), "Şirince'ye daha önce de gelmiştim. Sabahı denizde geçirdikten sonra buraya uğradım çünkü çok seviyorum. Bugün de oldukça canlı ve hareketli. Yaz aylarında ve boş vakitlerimde sık sık uğramaya da çalışıyorum. 2012 yılında rivayete göre kıyametin kopacağı tarihte de buradaydım. Bence tamamen batıl inanç ama oldukça kabalıktı. Ancak ne kıyamet koptu ne de Şirince'ye bir şey oldu" dedi. Şirince esnaflarından Uğur Yücel (32) son haftalarda ziyaretçi sayısının arttığının altını çizdi. Yücel, "Hafta sonu İzmir, Aydın ve Denizli gibi yerlerden çok fazla ziyaretçi geliyor. Kovid-19 öncesinde yürüyecek yer bulamıyordunuz. Normalleşme sürecindeyiz ve ilerleyen günlerde daha güzel göreceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıla göre yarı-yarıya bir fark var. Ben yine de durumun toparlanacağını düşünüyorum. İnsanların da maske kullanımına dikkat ettiğini görüyorum" diye konuştu. Yücel, ayrıca 2012 yılında kıyamet kopacağı inancının Şirince için iyi bir reklam olduğunu sözlerine ekledi. Ziyaretçi sayısından memnun olduğunu belirten Hasan Posta (65) da "Turizm sektörü geç de olsa açıldı. Şu anda da hareketli bir şekilde devam ediyor. Geçen yıllara göre azalma var ancak son 15 gündür büyük bir ziyaretçi artışı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Umarım kısa sürede eski günlerimize dönebiliriz" dedi.

Ilıca Plajı dolup taştı

İzmir'in masmavi deniziyle ünlü turizm cenneti ilçesi Çeşme'nin Ilıca Plajı'nda her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da yoğunluk oluştu. Sahilde parende takla atanlardan kumdan kale yapanlara kadar pek çok kişinin renkli görüntüler oluşturduğu plajda, tatilcilerden kimisinin sosyal mesafeye dikkat etmeyip, maske takmamaları dikkat çekti. Çeşme'nin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip Ilıca Plajı, sıcaktan bunalanların adresi oldu. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu İzmir ve çevre illerden pek çok kişi hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı'na akın etti. Çeşme Belediyesi'nin Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla, 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmasına rağmen, kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uymayanlar oldu. Özellikle oluşturulan özel alan dışında güneşlenip denize girenler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Kurallara uyumuyor

Plajda ailesiyle vakit geçiren vatandaşlardan Aytaç Bektaşoğlu, "Pazar günü olması nedeniyle; kalabalık olacağını tahmin ediyordum. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Kesinlikle korkuyoruz. Bugün plaja ilk gelişim. Geldiğime pişmanım. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Virüsten dolayı korkuyoruz başka bir sıkıntımız yok" dedi. Vatandaşlardan Nejdet Başbuğ ise, "Hemen hemen her hafta sonu buraya geliyoruz. Burası her zaman kalabalık oluyor. Plajın bir kısmında birer metre aralıklarla ip çekerek koronavirüse karşı önlem alınmış. Vatandaşlar genel olarak kurallara uyuyor ama uymayanlar da var" diye konuştu.

Sıkıntılı

İlk kez Ilıca Plajı'na geldiğini söyleyen Kıymet Künerdikler de bu kadar kalabalık olacağını düşünmediğini vurgulayıp, "Bence plajdaki durum koronavirüs açısından çok sıkıntılı ve çok üzücü. Mümkün olduğu kadar mesafeyi uzak tutmaya çalışıyoruz. Birçok kişi maalesef kurallara uymuyor" diye konuştu. Alaçatı'da yaşayan vatandaşlardan Barış Rüzgar, "Aslen Vanlıyım ancak uzun zamandır Alaçatı'da yaşıyorum ve sık sık Ilıca Plajı'na geliyorum. Ilıca Plajı, Çeşme ve Alaçatı çok güzel yerler. Eskiye göre bakılınca giderek güzelleşiyor. Dışarıdan gelen çok fazla kişi var. Her zaman bu şekilde kalabalık ancak cumartesi ve pazar günleri aşırı kalabalık oluyor. Sosyal mesafeye pek uyulmuyor" dedi.

Piknik alanlarına akın ettiler

İzmirliler sıcak havayı fırsat bilip piknik alanlarına akın etti. Kentte her hafta olduğu gibi bu hafta da Çiçekliköy, Yamanlar, İnciraltı Kent Ormanı mangal yapanlarla doldu. İnciraltı Kent Ormanı'na Kayseri'den teyzesini getirdiğini söyleyen Gülhanım Çiftçi (22), "Burada piknik yaptıktan sonra pazar alışverişine gideceğiz. Çok mutluyuz. Günümüz çok güzel geçiyor" dedi. Pandemi sürecinde arkadaşlarıyla birlikte kafeleri değil açık alanları tercih ettiklerini söyleyen Esra Atalay da (23), "Sosyal mesafeye dikkat ederek piknik yapıyoruz ancak ileri taraflar daha da kalabalıktı. Arkadaşlarımızla kahvaltı yaptık. Bir iki saat sonra da kalkacağız. Arkadaşlarımızla ancak açık alanlar da kısa süreli görüşüyoruz. Keyfimiz yerinde" diye konuştu. Nurgül Uslu (37) de, "Sabah erken geldik. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Vaktimiz çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımızla geldik. Çocuklar burayı çok seviyor. Birazdan da evimize döneceğiz" dedi.