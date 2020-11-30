SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki arkeolojik SİT alanındaki verici kulelerinin kaldırılacağını duyurdu. Dağ, "Arkeolojik SİT alanında bulunan kuleler, bölgeden kaldırılacak. Böylece hem doğa hem de hemşerilerimizin sağlığı korunmuş olacaktır" dedi.

SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak
30 Kasım 2020 Pazartesi 14:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinde arkeolojik SİT alanındaki verici kuleleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Dağ, muhtar ve mahalleliyle yaptıkları görüşmelerde, Bayraklı'nın Cengizhan Mahallesi'ndeki vericilerin sıkıntı oluşturduğunu öğrendiklerini belirtti. Özellikle yıldırım çarpması riskinin bulunduğun kulelerden birinin arkeolojik SİT alanı içinde bulunduğuna dikkati çeken Dağ, "Bahsi geçen bölgede 13 bine yakın nüfus yaşamaktadır. Daha önce kulelerden birine yıldırım çarpması sonucunda çevredeki vatandaşlarımızın elektronik cihazlarının zarar gördüğünü biliyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız, bu kulelerin yoğun yerleşim bölgelerinden ve meskun mahalden kaldırılmasını talep etmişlerdi. Kulelerden birisi, 1 ve 3'üncü derece arkeolojik SİT sınırları içerisinde bulunan Kral Tantalos Mezarı'nın yakınında yer almaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kulelerin, ilgili müze müdürlüğünün gözetiminde Bayraklı Belediyesi tarafından bölgeden kaldırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Dağ, açıklamasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da bölgenin emisyon noktası vasfının kaldırılmasına karar verildiğini vurgulayıp, "Arkeolojik SİT alanında bulunan kuleler bölgeden kaldırılacak. Böylece hem doğa hem de hemşerilerimizin sağlığı korunmuş olacaktır. Bayraklı Belediyesi'nin en kısa sürede gereğini yapacağını umut ediyoruz"  ifadelerine yer verdi.


 

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