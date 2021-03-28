Sitede köpek gezdirme gerginliği!

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir sitede 7 yıldır evcil hayvan kuaförü olarak hizmet veren Eser Alaş (34), sahiplendikleri engelli ve yaşlı köpeklerin açık alanda gezdirilmesine, yeni site yönetiminin izin vermemesi üzerine suç duyurusunda bulundu

Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'ndeki özel bir sitede evcil hayvan kuaförü işleten Eser Alaş, gönüllü olarak koruma altına aldıkları engelli ve yaşlı köpeklerin açık alanda gezmesine, site yönetimi tarafından alınan bir karar nedeniyle izin verilmemesine tepki gösterdi.

Tasmasıyla dolaştırdıkları hayvanları güvenlik görevlilerinin sopalarla uzaklaştırdığını iddia eden Alaş, Karşıyaka Belediyesi, Tarım ve Orman Karşıyaka İlçe Müdürlüğü ile Bostanlı Polis Merkezi'ne suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

HAYVAN KAFE VE KUAFÖRÜNE TEPKİ

Sitenin bahçe katını 7 yıl önce hayvan kuaför ve kafesi yapmak için kiraladığını belirten Eser Alaş, o zaman köpek gezdirmek yasak değildi. 1 yıl önce yeni seçilen site yönetimi, bu kuralı değiştirdi. Taşınmak ise bizim için sorun. Bölgede tanınan bir işletmeyiz ve sabit müşterilerimiz var. Şimdi hayvan sevmeyenler, engel olmaya çalışıyor. Yasal süreci başlattık. Sokakta yaşayan canlara ait dışkıları toplayıp, kapımıza hatta üzerimize atıyorlar. Kapımızın önüne banklar koyup, çıkışımızı engelliyorlar. Gönüllü yaşlı ve hasta hayvanları sahipleniyoruz. Canları gezdirdiğimiz alanı temizliyor ve topluyoruz. Buna rağmen köpek gezdirmek istediğimizde müdahale ediliyor, küfürlere maruz kalıyoruz. Özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilen arkadaşımız da var. Koruma altına aldığımız köpekleri taş, sopa, süpürge fırlatarak korkutuyorlar" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNE DEK HİÇ ŞİKAYET ALMADIK'

İşletme çalışanlarından Kerim Temir (25) hava alıp, tuvalet ihtiyacını gidermesi için köpeklerini bahçeye çıkarttıklarında tepkiyle karşılaştıklarını belirtti. Temir, “Yanımızda poşetlerle geziyoruz, temizliğimizi zaten yapıyoruz. Burada desteğe ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı köpekleri de sahipleniyoruz. Şahsıma hakaretlerinden dolayı sitenin güvenlik görevlileri hakkında ayrıca şikayetçi oldum" iddiasında bulundu.

Bir diğer kafe ve kuaför çalışanı Sever Alaş’da (42), 7 yıldır hizmet verdikleri sitede bugüne kadar şikayet almadıklarını ancak yeni yönetimle birlikte sorun yaşadıklarını söyledi. Üzgün olduğunu vurgulayan Alaş, “Köpekler psikolojik baskı altında. İzmir gibi bir yerde Mavişehir'in göbeğindeki bir sitede buna maruz kaldığımız için üzgünüz. Burası imar planında ‘otopark’ görünüyor. Bize, mobing uygulanıyor. Oysa sitede çok sayıda evcil hayvanı olan kişi var" diye konuştu.