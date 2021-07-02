Sivas Katliamı 28. yılında Bayraklı'da anıldı

Sivas katliamı 28’inci yılında Bayraklı’da düzenlenen söyleşi ve dinletiyle anıldı. 1993 yılında Madımak Oteli’nde ülkemizin önde gelen aydınları ve sanatçılarının yanarak yaşamını yitirdiği olayın tarihsel, siyasal süreçlerinin konuşulduğu, anılarının paylaşıldığı etkinlikte Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “28 yıllık acı olan Sivas katliamı, aydınlığa, ülkemizin aydınlarına, çağdaş insanlara, ülkemizin geleceğine yönelik yapılan bir işti. Yitirdiğimiz tüm aydınlarımızın huzurunda saygıyla eğiliyorum” dedi

Bayraklı Belediyesi ile İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi iş birliğiyle düzenlenen Sivas katliamı anma etkinliğine CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, 1993 yılında Sivas katliamında yaşamını yitiren usta şair Metin Altıok’un kızı 25.-26. dönem CHP İzmir Milletvekili, önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Araştırmacı-Gazeteci ve Yazar Erdoğan Aydın konuşmacı olarak katılırken, Ege Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Gani Pekşen de dinleti sundu.

Moderatörlüğünü CHP önceki dönem PM Üyesi Didem Gültekin’in yaptığı etkinliğe Başkan Sandal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ve dernek üyeleri, Yamanlar Cemevi Dedesi Özdoğuş Sağlam, sivil toplum örgütleri temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİVAS KATLİAMI, ÜLKEMİZİN AYDINLARINA, GELECEĞİNE YAPILDI

Yaşamını yitirenler anısına saygı duruşuyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “28 yıllık acı... Her ne kadar Pir Sultan Abdal etkinliğinde Alevi yurttaşlarımıza yönelik bir katliam gibi gözükse de aslında aydınlığa, ülkemizin aydınlarına, çağdaş insanlara, ülkemizin geleceğine yönelik yapılan bir işti bu. Onların dünyasından, o yolda yürüyen biri olarak hepsinin huzurunda saygıyla, hürmetle eğiliyorum” diye konuştu.

SADECE SİVAS’TA YANMADIK

Olayın tarihsel sürecini anlatan Araştırmacı Gazeteci ve Yazar Erdoğan Aydın, “Hiçbiri ölmedi içimizde yaşıyor. Onları nasıl çoğaltabileceğimizi ve bizleri yakan bu atmosferi nasıl yok edeceğimizi ülkemizde nasıl nefes alabileceğimizi tartışırken, Sivas meselesini her zaman önemli bir mesele olarak karşımızda tutmak zorundayız. Biz sadece Sivas’ta yanmadık. Çorum’da, Maraş’ta, Erzincan’da, Malatya’da da yandık. Buraları da unutmadık unutmayacağız ve anmaya devam edeceğiz. Sivas katliamının doğru fotoğrafı sadece bize gösterilmek istenen fotoğraf değil. Sivas katliamındaki gerek birinci derecedeki failleri gerekse arkasındaki organizasyonu lanetlerken birlik içinde, beraber olmalı ve bugüne kadar yaptıklarımızdan daha başka işler yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

BU YARA ASLA KAPANMAYACAK

Sivas katliamının siyasal sürecini değerlendiren CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ise, “Acısı hala içimizde olan yarası asla da kapanmayacak olan bu alçakça olay üzerine daha ne söylenebilir? Olan biteni doğru kavramak zorundayız. Olayın arka planında 3 gün süren bir germe süreci de var. 7-8 saat boyunca otel taşlanıyor sloganlar atılıyor. Linç kültürüyle yetişmiş bir grubun 'biz ne yaparsak yapalım bize bir şey olmaz' düşüncesi sonucu ortaya çıktı bu olay. Sivas’ın kuruluş tarihimizde apayrı bir yeri var. Ulusal kurtuluş savaşımızın ilk fişeği Sivas’ta çakıldı. 4 Eylül’deki Sivas Kongresi’nde millet olma yolunda nasıl önemli bir adım atıp, basamak geçtiysek; 1993’te Sivas’ta da o basamaktan tepetaklak yere düştük ve millet olma ruhunu kaybettik. İki farklı yapı oluştu. Yakanlar ve yananlar. Hala bu yapı devam ediyor. Ülke ayrımla ve ayrımın daha keskinleştirilmesiyle yönetiliyor. Bu ayrım ve farklı yaklaşım bir gün Madımak’ta, bir gün Uğur Mumcu’da çıkıyor karşımıza. Tüm mesele bu ayrımı doğru görmek! Bu ayrımın kalkması konusunda nasıl bir araya geleceğimizi, birlik olabileceğimizi ve planlar geliştirebileceğimizi bulabileceğimiz güzel günler umarım önümüzde olur” diye konuştu.

ADALET İSTİYORUZ

Son olarak söz alan CHP 25.-26. dönem milletvekili önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, “28 yıl boyunca kendini tekrar etmek hep aynı şeyi anlatmak çok sıkıcı, ben kendimden biliyorum. Her yıl yeni bir şey söyleyeyim diye adeta ders çalışıyorum. Unutturmamak dediğimiz şey; insanları bu konunun farkındalığında tutacak yeni şeyler söylemekten geçiyor. Koca bir yıl boyunca konuşulmayanlar 2 Temmuz’da konuşuluyor. Hukuk o katliamı yapanlar tarafından yok edildi. Biz her şeyi hukuk yoluyla halletmek ve toplumsal hafızayı diri tutmak istiyoruz. İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmayacak, devlet sırları olmayacak. Birlik olduğumuz zaman örgütlü kötülük bizim yanımıza yaklaşamaz. Biz adalet istiyoruz. 15 bin kişilik bir güruh 8 saat boyunca oteli kuşattı ve 124 kişi yargıya taşındı. Kala kala 90 kişi ceza aldı. Birçoğunun cezaları Yargıtay tarafından bozuldu. Sivas katliamından sonra vekil olan belediye başkanı olan kişiler elinde itfaiye musluğunu 8 saat tutup musluğu açmayanlar, yol kenarında kaldırım taşları toplayanlar soruşturulmadı. Bu hukuksuzluk, cezasızlık süreci bugünün bütün katillerine cesaret veren bir sistemdir. Çocuklarımızın geleceğini korumak için Sivas Katliamı davası yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Umut bizi geleceğe taşıyacak olan eylemdir” dedi.

İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt ise, "28 yıl önce katledilen canlarımızı anıyor, katilleri himaye edenleri lanetliyoruz" diye belirtti. Konuşmaların ardından Başkan Sandal katılımcılara çiçek ve plaket takdim etti.