Sivas katliamı Foça'da anıldı

Sivas Katliamında hayatını yitiren sanatçılar ve aydınlar Foça'da anıldı

Pir Sultan Abdal'ı anma etkinlikleri için 1993 yılında Sivas'a giden 33 aydın ve sanatçının katledilmesinin üzerinden 29 yıl geçti. 2 Temmuz 93'te Sivas'ta konakladıkları Madımak Otelinin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybedenler hüzün ve özlemle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi ve Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi'nin ortaklaşa düzenlenen anma programı; 2 Temmuz Cumartesi akşamı Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yılmaz Mızrak'ın tasarladığı anma programına, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş şiiri, sazıyla ve sesiyle Aşık Hüseyin Aras, açıklamalarıyla Fehmi Işıklar ve Murtaza Aktaş, ADD Şiir Korosu Altan Çiloğlu, Eylül Yağmur, Hüseyin Çelikten, Mukaddes Yarba ve Özgül Turunçoğlu katkı sundu. Bilgisayar, ses ve ışık yönetiminde Hakan Ararat görev yaptı.

Geçmişte, Milletvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuş siyasetçi ve sendikacı Fehmi Işıklar, 2 Temmuz 1993 hakkındaki düşüncelerini siyasi yönüyle değerlendirdi.

Fehmi Işıklar; ''Aydınlarımız ve ozanlarımız Madımak Otelindeydi. Sıkışmaya başlayınca tehlikeyi anlayınca Aziz Nesin Erdal İnönü'yü aradı yakını olduğu için. Erdal İnönü ile birlikte uzunca bir süre mücadele ettik. Erdal İnönü bu konuda çok eleştirildi. Aslında çok düzgün bir insandı. İyi bir demokrattı ama bu konuda onun da yanlışı oldu. Bu yanlışı onun yüzüne söylediğim için rahatlıkla açıklayabilirim. Bunu SHP'nin küçük kurultayında da anlatmıştım. Kendisine söylemiştim. Vali'ye inandı, yetişme biçimi Vali'ye inanmayı gerektiriyordu. Aziz Nesin'e inanmadı. Vali, merak edilecek bir şey yok demişti, o da merak edilecek bir şey olmadığına inandı... Sonuçta otel basıldı, o kaldırım taşları kullanıldı. Otelden bir anekdot vereceğim. Oturuyorlar, ölürsek ne olacak diye soruyor biri. Bir başkası, ölmeyenler bizim için şiir yazar diyor. Neresinden bakarsanız bakın bir vahşetle karşı karşıya geldik. Ve bu davaya zamanın Adalet Bakanı Şevket Kazan avukat olarak katıldı, sanıkları savundu, atraksiyonlarla davayı uzattılar ve bu dava zaman aşımından dolayı düştü. 33 aydın ve ozan, 2 otel çalışanı, 35 can! Öylece faile meçhule gitti.''dedi.

Hüseyin Yurttaş, Sivas Olayından sonra yaşadığım içlenmelerle yazdığım şiir dediği 'Yakılmışlar Ağıtı'nı seslendirdi. 'Bağışlasın seni Asım Bezirci, Behçet ve Metin. Bağışlama sen onları öldüreni. Çün kanı yerde şiirin. Şair gece vezniyle yaz bu şiiri, karanlıkta uğuldasın dizelerin... Şairler yakılıyorsa ülkende, daha çok şiir oku çocuk. Şairler yakılıyorsa ülkende sende, sen de şiir yaz çocuk.'

Murtaza Aktaş, 16. Yüzyılın Sivas Banaz'lı büyük ozanı Pir Sultan Abdal hakkındaki konuşmasını yaptı.

Anma programına; Foça Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Kenan Düzgün, Belediye Meclis Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat, Alevi Kültür Dernekleri Foça Bağarası Şubesi Başkanı Halil Çıtak, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Bilgin Şahin ve vatandaşlar katıldı.