Sivas Katliamı kurbanları Bayraklı'da anılacak

Bayraklı Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak oteldeki yangında katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma etkinliği düzenliyor.

Bu kapsamda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in moderatörlüğünde Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz ve Şair-Yazar Hidayet Karakuş'un katılacağı panel, müzik dinletisi ve semah gerçekleştirilecek. 2 Temmuz'da Yamanlar Nazım Hikmet Rekreasyon Alanındaki etkinlik saat 19:30'da başlayacak. 'Faili Meçhuller, Siyasi Cinayetler, Katliamlar' başlıklı panel kapsamında ayrıca Kardeşler Muhabbeti müzik dinletisi sunulacak, semah dönülecek. Hayatını kaybedenler anısına şiirler okunacak. 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek etkinlik Yamanlar Nazım Hikmet Rekreasyon Alanında saat 19:30'da başlayacak.