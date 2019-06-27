Sivas Katliamı kurbanları Bayraklı'da anılacak

Bayraklı Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak oteldeki yangında katledilen aydınlar ve sanatçılar için anma etkinliği düzenliyor.

Sivas Katliamı kurbanları Bayraklı'da anılacak
27 Haziran 2019 Perşembe 11:06

Bu kapsamda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in moderatörlüğünde Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz ve Şair-Yazar Hidayet Karakuş'un katılacağı panel, müzik dinletisi ve semah gerçekleştirilecek. 2 Temmuz'da Yamanlar Nazım Hikmet Rekreasyon Alanındaki etkinlik saat 19:30'da başlayacak. 'Faili Meçhuller, Siyasi Cinayetler, Katliamlar' başlıklı panel kapsamında ayrıca Kardeşler Muhabbeti müzik dinletisi sunulacak, semah dönülecek. Hayatını kaybedenler anısına şiirler okunacak. 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek etkinlik Yamanlar Nazım Hikmet Rekreasyon Alanında saat 19:30'da başlayacak.

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