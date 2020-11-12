Sizi bu konutlara davet ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere’deki konutları inceleyen Başkan Tunç Soyer, “Her türlü ihtiyacı karşılanmış dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Depremzedeleri bir yıllık kira bedelini düşünmeden yaşayacakları bu konutlara davet ediyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i sarsan depremin ardından depremzedelere tahsis edilen Uzundere’deki konutları inceledi. Her birinde 56 daire bulunan 4 bloktaki 224 konutun büyük ölçüde hazır hale getirildiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, depremzedelerin çadırlardaki yaşamına en kısa sürede son vermek istediklerini belirtti. Başkan Soyer, “Biz dört dörtlük bir yer yapıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılanmış şekilde binaları hazırlıyoruz ve yurttaşlarımızı bekliyoruz. Soğukta, emlakçı ve komisyoncuyla uğraşmadan, bir yıllık kira bedelini düşünmeden, huzurla yaşayacakları bir mekan hazırlıyoruz. Depremzedeleri de bu konutlara davet ediyoruz” dedi.

Evlerdeki eşyalar da verilecek

Depremzedelere tahsis edilen daireler temizlenerek kullanılır hale getirildi. Elektrik ve su bağlantıları yapılan konutlara beyaz eşya ve mobilya sektörünün önemli firmaları tarafından bağışlanan sıfır eşyalar da yerleştirildi. Konutlarda bir yıl boyunca oturma hakkına sahip olacak depremzedeler, evden ayrılırken eşyaları da yanlarına alabilecekler.

Eski Hilton binası da hazır

Geçici olarak çadırda barınan depremzedeler için eski Hilton otelinin binasındaki son hazırlıklar da tamamlandı. Otel odalarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı, odalar temizlendi. 12 ve 30’uncu katlar dahil olmak üzere toplam 19 kata yerleştirilecek depremzedeler için tüm odalara ihtiyaç duyulabilecek hijyen malzemeleri yerleştirildi. Binaya dört çamaşır ve dört kurutma makinesinin olduğu bir çamaşırhane de kuruluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi üç ay boyunca otel binasında kalacak depremzedeler için aşevinden günde üç öğün yemek servisi yapacak. Otel girişinde ise görevli personelin olacağı bir karşılama alanı ve çay-kahve servisi için ayrı bir bölüm oluşturuldu. 31 Ocak tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi personeli de depremzedelerin ihtiyaçları ve güvenliği için otelde bulun acak.Binada kalacak depremzedelerin maske, eldiven ve dezenfektan ihtiyacını da İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Odalara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Binaya girenlerin ateşi ölçülecek, binada doktor ve sağlık personeli de bulundurulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ve Ata Holding’in hissedarı olduğu 5 yıldızlı otel binasındaki 380 odayı ücretsiz olarak 3 aylığına İzmirli depremzedelere tahsis ettiklerini açıklamıştı.

İş birliğine dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, kenti etkileyen depremle ilgili konuştu. Başkan Soyer, “İzmir çok önemli bir sorunla karşı karşıya. Bunun çözümü buradaki birlik, beraberliğimizden geçiyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapıldı. Meclis oturumda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti sarsan depremin ardından ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Soyer, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarla çok uyumlu bir süreç geçirdik. Birlikte çalışma, beraber olma, herkesin işin ucundan tutması ileride çok güzel hatırlayacağımız ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir dayanışma örneğiydi” diye konuştu.

Birlikte çalışmalıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bugün kendisine bir ziyarette bulunduğunu anımsatan Tunç Soyer, “Bakanımızla yaptığımız görüşmede kendisinde ilerleyen günlerde de birlikte çalışma iradesi gördük. Bu afet gösterdi ki çok daha fazla birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. İzmir çok önemli bir sorunla karşı karşıya. Bunun çözümü buradaki birlik, beraberliğimizden geçiyor. Bayraklımıza ve İzmirimize geçmiş olsun. İşin içine giren kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Güçleri birleştirelim

Yaşanan felaketin bir daha tekrarlanmaması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bugün için yaşadığımız ve bedelini canlarla ödediğimiz bu felaketi bir daha nasıl yaşamayız diye düşünmemiz gerekiyor. Bunun derdindeyiz. Bütün siyasiler bunun derdinde olmalı. Bu bir siyasi parti taraftarlarını vurmadı. Buna kafa yormamız lazım. Bunda mutabıksak sorumlulardan hesap sorulmalı doğru. Bir daha bu felaketi yaşamamak güçleri birleştirmekten geçiyor.”