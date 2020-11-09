Sizi hiç yalnız bırakmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Başkan Soyer ve ekibinin ilk günden beri kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten depremzedeler teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Tunç Soyer ise depremzede yurttaşları hiç yalnız bırakmayacaklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonunun büyük bölümünü, 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya hasar gören depremzedelerle geçirdi. Bornova Bilal Çakırcalı Parkı, 75. Yıl Parkı ve Hakan Ünal Parkı’ndaki çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, yurttaşların ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını dinledi. Afet bölgesinde kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’nin irtibat ofislerini de ziyaret eden Soyer, görevlilerden yurttaşlara yardımcı olmalarını istedi.



Soyer’e teşekkür

Çadır alanlarında kalan depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, depremin ardından yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Depremzedelerden Yasemin Kıran, “Belediyeye binlerce kez teşekkür ediyorum. Yemek, yatak, battaniye hepsini temin ettiler ve herkes gerçekten ihtiyacını karşıladı” dedi. Leyla Çapkın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine minnettar olduklarını belirterek, “Büyükşehir personeli, gönüllüler sürekli ihtiyaçlarımızı sordu. O kadar güzel ilgilendiler ki acılarımızı unuttuk” dedi.Sibel Çimen ise Başkan Soyer’in mucizeler yarattığını kaydederek, “Her gün size dua ederek yatıyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin” diye konuştu.



Çabalıyoruz

Başkan Soyer de depremzedelerden bunları duymanın kendileri açısından en büyük ödül olduğunu söyledi. Soyer, “Bizim de en büyük ödülümüz, bu takdiriniz. Allah sizden bin kere razı olsun. Çok geçmiş olsun. Hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizi hiç bırakmayacağız. En kısa zamanda sizi bu çadırlardan kurtarmak için çalışıyoruz” dedi. Çadır alanında gazetecilere açıklama yapan Soyer, “Öncelikle çadırlarda olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını anında gidermek gibi bir heyecanımız var. Zerre kadar hiç bir şeyden mahrum bırakmak istemiyoruz. O nedenle her yerden gelen yardımları, talepleri mümkün olduğu kadar koordine edip, anında doğru yere yönlendirme gayreti içerisindeyiz. Gönüllülerimiz, çalışanlarımız depremzedelere büyük destek veriyor. Bu hafta depremzedeleri çadırlardan kurtararak, en azından başlarını sokacakları bir yuva ile buluşturma hedefimiz var. Bu hafta buna konsantre olacağız” dedi. Başkan Tunç Soyer, havaların soğuması nedeniyle ayakkabı, kaban gibi talepleri olanların ihtiyaçlarının da anında giderilmesi için belediye yetkililerine talimat verdi. Soyer, çadır alanlarında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ile gönüllü olarak çalışan yurttaşlara da teşekkür etti.