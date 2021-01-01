Sizlerle gurur duyuyorum

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personelinin yeni yılını kutladı. Ana hizmet binasında katları tek tek gezen Sandal, "Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum" dedi.

DİSK Genel İş 6 No'lu Şube’ye bağlı çalışanlar da şiddetli yağmura rağmen ana bina önünde toplanarak, Başkan Sandal'a yeni yıl sürprizi yaptı. Yağmurun altında çalışanlara seslenen Sandal, "Sizlerle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayraklı Belediyesi çalışmalarıyla tüm belediyelere örnek olacak. Her zaman çalışan emekçinin hakkını savunacağız, yanında olacağız. Hepinize mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu. Yeni yıl öncesi personeliyle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, hizmet binasında müdürlükleri dolaşarak, çalışanlara mutlu yıllar diledi. "2021, daha yoğun iş yılımız olacak. Sizi seviyor ve güveniyoruz" diyerek personele işlerinde başarılar dileyen Sandal, çikolata ve kolonya ikram etti. Sandal, “Aileniz ve sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl geçirmenizi diliyorum. Mutlu yıllar" diye konuştu.