Skal Uluslararası Dünya Kongresi 2024’te İzmir’de

İzmir 2024 yılında dünya turizm profesyonellerini İzmir'de buluşturacak ve Dünya Skal Kongresi’ne ev sahipliği yapacak. İzmir Skal Kulübü yöneticilerini makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte ilk kez düzenlenecek uluslararası kongrenin seyahat ve turizm sektöründe sıçrama yaratacak bir güce sahip olduğunu söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 yılı Dünya Kongresi yarışında ipi göğüsleyen Skal International'ın İzmir yöneticilerini makamında ağırladı. Dünya Skal Kongresi’nin 17 yıl sonra üçüncü kez Türkiye’de ilk kez de İzmir’de yapılacağına dikkat çekilen görüşmede Başkan Soyer, heyeti tebrik etti. İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney ve kulüp yöneticileri ise Başkan Tunç Soyer’e desteği için teşekkürlerini sundu.



İzmir için fırsat

Kongreye ev sahipliği yapmanın kent için bir fırsat olacağını belirten Başkan Soyer, uluslararası organizasyonun seyahat ve turizm sektöründe sıçrama yaratacağını ifade etti. Uluslararası etkinliğin turizm ve kültürel açıdan vereceği katkıya da değinen Soyer, kentteki tüm dinamiklerin kongreye destek sunmasının önemine dikkat çekti. Soyer, “İlk iş beyin fırtınası toplantısı yapmak. Kim varsa bu hikayeyi anlatın, sunum yapın. Sonunda aranızda komite kurun” tavsiyesinde bulundu.

Yarışı İzmir kazandı

Skal, dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi ve arkadaşlığı yaymaya çalıştığı uluslararası en yaygın ve en eski turizm sivil toplum örgütü. Uluslararası Skal, bugün 84 ülkede, 359 kulüp ve turizmin üst düzey yöneticilerinden oluşan 14 bin 249 üye ile temsil ediliyor. Bünyesinde, uluslararası seyahat ve turizm endüstrisindeki tüm sektörleri topluyor. Skal'ın 2024 yılındaki dünya kongresinin İzmir’de yapılması için aday olan İzmir Skal Kulübü, Romanya’dan Bükreş, Rusya’dan St. Petersburg, Hindistan’dan Kalküta ile yarıştı. 27 Eylül'de 256 oyun kullanıldığı oylamada 159 oy alan İzmir, ipi göğüsleyen şehir oldu.