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SMA hastası Kaan Efe Şanal için konulan yardım kutusunu çaldılar!

İzmir'de SMA hastası Kaan Efe Şanal için bir iş yerine konulan yardım kutusu çalındı. Polis yardım kutusunu çalan 2 kişinin peşine düşerken, baba Barış Şanal ise "Oğlum için gecemiz, gündüzümüz birbirine karıştı. Bir baba olarak oğlumun sağlığıyla mı, gönüllülerimizin organizasyonu, tedaviye ulaşmak için yapılması gerekenlerle mi uğraşayım derken böyle bir hırsızlık olduğunu duyduk. Bizim için ufak meblağların bile büyük önemi var. Bu hırsızlık bizi çok üzdü." ifadelerini kullandı

SMA hastası Kaan Efe Şanal için konulan yardım kutusunu çaldılar!
24 Mayıs 2022 Salı 11:07

Bergama ilçesinde yaşayan SMA hastası Kaan Efe Şanal için 22 Mayıs'ta evlerinin önünde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kaan Efe, partiye evinin penceresinden katıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşi Yıldız Koştu'nun da geldiği partiye katılanlar, üzerinde Kaan Efe'nin fotoğrafı bulunan 'Birlikte Kazanacağınız. SMA değil Kaan Efe kazanacak' yazılı dövizler açtı.

DOĞUM GÜNÜNDE ÇALINDI

Türkiye genelinde Kaan Efe'yi yaşatabilmek için sürdürülen kampanyaya destek artarken, Bergama Çarşısı'ndaki ekler satılan iş yerine de destek amaçlı yardım kutusu kondu. Doğum günü partisinin yapıldığı gece, iş yerine girip yardım kutusunu çaldığı belirlenen 2 kişi kaçtı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Oğlunun sağlığına kavuşması için çaba harcadıklarını anlatan Barış Şanal, aldıkları habere çok üzüldüklerini belirterek, şaşkın olduklarını söyledi. Şanal, Kaan Efe için 1 TL desteğin bile çok önemli olduğu dönemde yaşanan hırsızlığa tepki gösterip şöyle dedi:

"Oğlum için gecemiz, gündüzümüz birbirine karıştı. Bir baba olarak oğlumun sağlığıyla mı, gönüllülerimizin organizasyonu, tedaviye ulaşmak için yapılması gerekenlerle mi uğraşayım derken böyle bir hırsızlık olduğunu duyduk. Bizim için ufak meblağların bile büyük önemi var. Bu hırsızlık bizi çok üzdü."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sma #kaan efe şanal #hırsızlık
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