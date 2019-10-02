Şnorkel ve deniz simidiyle umuda yolculuk

İzmir'in Çeşme ilçesinden şnorkel ve plastik deniz simidiyle yüzerek Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Şnorkel ve deniz simidiyle umuda yolculuk
02 Ekim 2019 Çarşamba 10:33

Umuda yolculuk için yapılan yasa dışı geçişler defalarca göçmenleri yaşamlarından ederken, teşebbüsler ise hiç bitmiyor. Son olarak Çeşme'nin Süngükaya Adası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botundaki görevliler geçen pazartesi günü saat 15.35'te şnorkel ve plastik deniz simidiyle yüzerek Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir kaçak göçmeni fark etti. Tehlikeli yolculuğa tek başına çıkan kaçak göçmenin Libya uyruklu olduğu öğrenildi. Elinde bir şişe de su bulunan ve güçlükle yüzen kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getiren bu kişi, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


 


 

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