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Sobadan sıçrayan kıvılcım bir evi kül etti!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, 2 katlı müstakil ev, kullanılamaz hale geldi

Sobadan sıçrayan kıvılcım bir evi kül etti!
15 Ocak 2022 Cumartesi 08:43

Emrez Mahallesi 215 Sokak'ta bulunan Abdullah Baypınar'a ait (80) 2 katlı müstakil evin üst katında, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Ağabeyi Abdullah Baypınar ile yaşayan Berna Baypınar (25), market alışverişinden döndüğü sırada evlerinden alevler yükseldiğini fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler, 1 saat içinde, alt kata sıçramadan söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #yangın #ev yangını
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