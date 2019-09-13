Şoför adayları için eğitim protokolü

İESOB ile Türk Kızılayı Konak Şube, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yönergelerinde öngörülen maddelerin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için protokol yaptı.

İzmir'de vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmeleri için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Türk Kızılayı Konak Şube Başkanlığı bir protokol imzaladı. Protokol ile Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yönergelerinde öngörülen maddelerin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı'nın imza koyduğu protokole göre, toplu ulaşımda hizmet verecek şoförlerin sahip olması gereken 'Sürücü Tanıtım Kartı' eğitimleri İzmir Birliği'nin binası Birlik Plaza'da düzenlenecek. Bu şekilde İESOB'nin Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilendirmesiyle 2014 yılından beri yürüttüğü 'Ticari Araç Şoförleri' eğitim ve tahlil çalışmaları artık Kızılay ile işbirliği altında sürdürülecek.

Bağış yapana ücretsiz

Ticari araç sürücü adaylarına, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından 'Terör olaylarının engellenmesi' ile 'Narkotik Suçlar ile Mücadele', uzman doktor tarafından 'Temel İlk Yardım', konusunda uzman diğer eğitmenlerce de 'Temel Trafik Güvenliği ve Güvenli Sürüş Eğitimi' ve 'Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi' eğitimleri verilecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından da kadın erkek eşitliği konulu eğitimler sunulacak.

Eğitimi tamamlamayan sürücüler ticari araç kullanamayacak. Sürücü Tanıtım Kartı alabilmek için gerekli olan uyuşturucu ve keyif verici madde testi için ise Birlik binasında hafta içi tam gün idrar tahlili yapacak görevliler ile Kızılay personeli hazır bulundurulacak. Kızılay için kök hücre veya kan bağışında bulunan şoförlerden testler için herhangi bir ücret almayacak.

Sosyal sorumluluk

1 yıl süreli protokol için düzenlenen imza töreninde konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları, Servis Araçları-Minibüs-Taksi Dolmuş Yönergelerinin hükümlerinin yerine getirilmesinin koşullarını tam anlamıyla, doğru, sağlıklı ve verimli şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Toplu ulaşımda hizmet görecek şoförlerin, uyuşturucu, keyif verici madde kullanıp kullanmadığını belirtir Sağlık Müdürlüğü onaylı raporu, Türk Kızılay Konak Şube Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde, İESOB'nin yönetiminde verilecek. Bu işi çok önemsiyoruz. Amacımız şoför esnafını eğiterek eksikliklerimizi görmek, işini layıkıyla yapmayanları ayıklamak ve toplu taşımada var olan kaliteyi artırmaktır. Toplum sağlığı ve güvenliği için son derece önemli olan bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdur, topluma karşı bir ödevimizdir' dedi.

Odalar bilgilendirilecek

Sektörde faaliyet gösteren meslek odalarını da bilgilendireceklerini hatırlatan Mutlu, 'Bu şekilde Kızılay ile birlikte yaptığımız hizmetlerden, İzmir il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan tüm esnafın ve yanlarında çalışanların yararlanabilmesini sağlayacağız. Ayrıca tam randımanlı hizmet verilmesi için Kızılay'a örnek alımı için gerekli tüm standartları sunacağız.' diye konuştu.

Uluslararası standartlara uygun

İzmir Birliği ile örnek bir işbirliği yapmaktan büyük memnunluk duyduklarını belirten Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ise, protokol çerçevesinde yapılacak olan testlerin yönetim ve denetiminin Kızılay'a ait olduğunu kaydetti. Şanlı, 'Kişilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği standartlara uygunluğunu gösteren raporu vermeye yetkiliyiz. Sorumluluk Kızılay'dadır. Kızılay; Sağlık Müdürlüğü onaylı Raporu web tabanlı programa işleme işlemini de yerine getirecektir. Çalışmalarımız sırasında; hizmetten faydalananların sağlıklarını ön plana alacak, testleri uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştireceğiz' dedi. n Pelin Atmaca

Bakanlık standardı

Kızılay'ın hizmetlerinin testlerle sınırlı olmayacağına dikkat çeken Şanlı, 'Sürücü Tanıtım Kartı eğitim seminerlerine, Sağlık Bakanlığı standartlarında 'Temel İlkyardım' konusunda eğitim vermek üzere konusunda uzman bir personel veya hekim de atayarak eğitimlere destek vereceğiz' diye konuştu.