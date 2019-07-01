Soğuk hava deposu Emiralem'i uçurur

Menemen Emiralem'de bulunan meyve ve sebze halinin İzmir Kuzey Bölge Hali olmasını isteyen hal esnafı ve üreticiler, Başkan Soyer'den destek bekliyor

Halil ÖZCAN - Menemen Emiralem'de bulunan meyve ve sebze halinin İzmir Kuzey Bölge Hali olmasını isteyen hal esnafı ve üreticiler, bunun zor durumda olan çiftçiye ve bölge halkına katkı sağlayacağına inanıyor. Günlük 500 ton civarınde sebze ve meyve sirkülasyonunun gerçekleştiği halden başta Bursa, Balıkesir, Edirne, İstanbul olmak üzere birçok yere mal gönderdiklerini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, soğuk hava deposu ve genişletme çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den destek istedi.

Buca Sebze ve Meyve Hali, daha çok aracıdan ürün alıp pazarcı ve marketlere satan toptancılardan oluşuyor. Emiralem Meyve ve Sebze Hali'nde ise çiftçi tarlasından topladığı ürünleri kendisi getirip komisyon karşılığında hale bırakıyor. Böyle olunca ürün bir kaç aracıya daha kar bırakmadan tüketiciyle buluşuyor ve piyasaya göre ucuza satılıyor.

Emiralem Meyve ve Sebze Hali, İzmir'in Kuzey aksına hizmet eden, aynı zamanda Bursa, Bakıkesir ve Trakya'ya ürün gönderen bir konumda. Buranın üretici hali olmasının avantaj olduğunu belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, "Buraya ürünü tüccar getirmiyor. Malın kalitesinden de belli oluyor. Tarladan direk tüketiciye gidiyor" dedi.

Yeri hazır

Eski İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle Selçuk'a balkanların en büyük soğuk hava deposununun Deppo Efes'in açıldığını hatırlatan Karagöl, "Bir tane tam kapasiteli soğuk hava ve paketleme deposu da buraya gerekiyor. Bu bölgenin ona ihtiyacı var. Yerimiz de var. Modern bir hale dönüştürülerek buradan Türkiye'nin her yerine taze ürün göndemek istiyoruz" diye konuştu.

Ulaşımı kolay

Menemen-Manisa bölünmüş yolu kenarında ve İzmir-İstanbul otobanına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki halin ulaşım açısından çok rahat ve kolay olduğuna dikkat çeken Karagöl, "Buranın gelişmesi geleceğimizi etkileyecek. Manisa, Balıkesir, İstanbul, Edirne'ye zaten ürün gidiyor şu anda buradan. Büyük depolama kapasitesine sahip soğuk hava deposu yapılırsa İzmir-İstanbul otobanını kullananlar için Emiralem vazgeçilmez olacak. Büyük araçlar İzmir trafiğine girmeden kolayca malı yükleyip gidecek. Güney aksından mal almaya gelen esnaf da zaten şu an olduğu gibi Buca halinden ürün almaya devam edecek" dedi.

Bölgenin büyük ihtiyacı

Sadece esnafa değil vatandaşın buradan gelip salçalık domates, reçellik çilek gibi taze ürünleri ihtiyacına göre bir kasa bile alabildiğine dikkat çeken yaş sebze ve meyve komisyoncusu Mehmet Kale, "Bir kasa domates, çilek, erik, kayısı ya da istediği ürünü esnafın aldığı fiyata alabiliyorlar. Emiralem halini bilen vatandaşlar buraya gelip alış veriş yaparlar. Menemen'e 4 kilometre uzaklıktayız. Pazara gider gibi çıkıp herkes gelebilir." şeklinde konuştu. Selçuk'taki gibi soğuk hava deposu yapılırsa hem çiftçinin hem de bölge halkının kalkınacağını ifade eden Kale, 220 bin dönümlük tarım arazisine sahip Menemen'in ve bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ürünün bol olduğu zamanlarda halde yığılma yaşandığını, bunun sıkıntısını çektiklerini belireten çiftçi Turgay Yıldırım, soğuk hava deposu olması halinde üretimin de artacağına dikkat çekti.

