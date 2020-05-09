Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik

İzmir'de bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda görevliler dışında kimse görülmedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İzmir'de sessizlik
09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:07

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile gece yarısından sonra 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın bulunduğu iller arasında yer alan İzmir'de gece yarısından sonra cadde ve sokaklar boşaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun çok olduğu Gündoğdu, Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol Caddesi gibi kentin ana arterindeki yoğunluk oldukça düştü. DHA'nın havadan görüntülediği cadde ve sokaklarda, görevlilerin dışında kimse görülmedi. İzmirlilerin bu hafta da yasaklara uyduğu görüldü.


 

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