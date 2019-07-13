Sokak hayvanları için sergi

Urla'da Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneğince (KİHAYKO) sokak hayvanlarına yardım amacıyla sergi düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, seramik sanatçılarının bağışladığı eserler, örgü bebekler, çeşitli el sanatları sergilendi.

Sergilenen eserlerin satışından elde edilen gelirlerin tamamının sokak hayvanlarına yardım için kullanılacağını belirten ressam Yüksel Sorguç, şunları söyledi:

"Sokaklarda çok fazla mağdur hayvan var. Sağlık sorunları oluyor, veterinere götürmek gerekiyor. Onların sorunlarını biraz olsun çözebilmek, karınlarını doyurabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Serginin tüm geliri sokak hayvanları için kullanılacak. Ne kadar bağış olursa hayvanlara o kadar yardımcı oluruz. Sergi için tüm hazırlıkları 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamladık. Hayatı paylaştığımız hayvanlar için düzenlediğimiz sergi 18 Temmuz'a kadar açık kalacak. Tüm hayvanseverleri bekliyoruz."