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Sokak ortasında vurularak öldürüldü

İzmir'de bir kişi, kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında vurularak öldürüldü

Sokak ortasında vurularak öldürüldü
28 Ocak 2021 Perşembe 08:49

Olay İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün gece saatlerinde 68 yaşındaki Metin Zeybek yolda yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesleri üzerine olayı gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Zeybek'i vuran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir cinayet #menderes cinayet
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