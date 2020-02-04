Sokakta pompalı tüfekli kavga

Konak'ta, iki grup arasında çıkan kavga sırasında bazı kişiler, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Sokakta pompalı tüfekli kavga
04 Şubat 2020 Salı 17:04

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zeytinlik Mahallesi 1133 Sokak'ta önceki gün iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki gruptan bazı kişiler, pompalı tüfek çekip, havaya ateş etti. Araya giren çevre sakinleri, tarafları yatıştırdı. Gruplar olay yerinden ayrılırken, paniğe kapılan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada olay, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin elinde pompalı tüfek olduğu ve birisinin havaya ateş ettiği, bazı kişilerin de havaya ateş eden şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.

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