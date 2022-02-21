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Son bir yılda 10 seyyar satıcı intihar etti!

Son bir yılda 10 seyyar satıcı intihar etti!
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:40

Atanamadığı için seyyar satıcılık yapan Mersinli coğrafya öğretmeni İsmail Karahan yaşadığı evde canına kıydı. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, son 1 yılda 10 seyyar esnafın yaşamına son verdiğini belirterek, “Bunun vebali tüm yöneticilerin üzerinde” dedi


Ülke genelinde atanamayan, iş bulamayan insanların seyyar satıcılıkla evine ekmek götürmeye çalıştığını belirten İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, buna karşın İzmir harici diğer kentlerde zabıtaların hem ürünlere ve araçlara el koyması hem de yazılan para cezaları emekçi kardeşlerimizi bunalıma sokup, intihar etmelerine geride gözü yaşlı eş ve çocuklarını bırakmalarına neden olduğunu belirtti.


1 YILDA 10 İNTİHAR

Son 1 yılda ülkenin farklı kentlerinde 10 seyyar esnafın yaşamına son verdiğinin altını çizen Başkan Laçin, “Örneğin daha 1 sene önce yine Şubat ayında Buca'da müzisyen arkadaşımız 2 evladını geride bırakarak yaşamına son verdi. Geçtiğimiz ay ise Marmaris'te ürünlerine el konulmak istenen seyyar kömür satıcısı girdiği sinir krizi sonucu olay yerinde kendini yakarak vefat etti” diye konuştu.


HENÜZ 32 YAŞINDAYDI

En son acı haberin Mersin'den geldiğini vurgulayan Evren Laçin, “Ataması yapılmadığı için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki coğrafya öğretmeni İsmail Karahan, girdiği bunalım sonucu intiharı yüreklerime kor gibi düştü. Bu genç kardeşimiz de geçimini pazarlarda seyyar satıcılık yaparak sağlamaya çalışıyordu. Fakat yaşadığı zorluklar nedeniyle bunalıma girip canına kıydı. Başta İsmail kardeşimiz olmak üzere bugüne kadar yaşamına son veren tüm seyyar esnafımıza Allah rahmet eylesin, günahlarını affetsin” ifadelerini kullandı.


'KORKUYLA YAŞATMAYIN'

Yaşanan intiharların arkasında temel sorunun ekonomi olduğunu hatırlatan Laçin şunları söyledi: “Geçim derdinin yanında son parasıyla aldığı ürününü zabıtaya kaptırmamak için verilen mücadele de var. Bir yandan akşama eve ekmek götürebilecek miyim diye düşünürken diğer yandan da her an zabıta köşeden çıkacakmış gibi yüreği heyecan içinde çalışmak zorunda kalıyor. Lütfen seyyar esnaflara bu korkuyu yaşatmayın ve çözüm bulun. Bu intiharlara neden olanlar ise hem bu dünyada hem ahirette vebali üstünde taşıyacak.”     

Etiketler; #seyyar satıcı #intihar #atanamayan öğretmen #ismail karahan
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