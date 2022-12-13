TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
0
UZMANLARDAN SOĞUK UYARISI!
UZMANLARDAN SOĞUK UYARISI!
0
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
0

Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!

Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!
13 Aralık 2022 Salı 13:52

İzmir'de su kesintisi. Bayraklı'da su kesintisi. Su kesintisi kaç saat sürecek? İZSU konuya ilişkin açıklama yaptı. İZSU, Bayraklı ilçesi için iki farklı su kesintisi duyurusunda bulundu. Duyuruya göre Bayraklı'nın bazı mahallelerine 22 saat su verilemeyecek. İşte o mahalleler...

İZSU'nun yaptığı duyurular şöyle:

"Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200’lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800’lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 15.12.2022 Perşembe 10:00 ile 16.12.2022 Cuma 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baskı mahalleleri."


"Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200’lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800’lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Bu sebep ile 15.12.2022 Perşembe 10:00 - 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, ve 75. Yıl mahalleleri Karşıyaka ilçesi; Örnekköy mahallesi"

Etiketler; #izmir #su kesintisi #bayraklı #haber
Önceki Haber
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
Sonraki Haber
Konya'da cinayet! Üç çocuk annesi kadın, kayınbiraderini öldürdü! Nedeni ise...
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali
0
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
0
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
0
12 yaşındaki çocuğun idrar kesisinden çıkanlar şaşırttı! Doktorlar 'bu bir ilk' dedi
12 yaşındaki çocuğun idrar kesisinden çıkanlar şaşırttı! Doktorlar 'bu bir ilk' dedi
0
Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
0
Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?
Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.