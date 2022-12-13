Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!

İzmir'de su kesintisi. Bayraklı'da su kesintisi. Su kesintisi kaç saat sürecek? İZSU konuya ilişkin açıklama yaptı. İZSU, Bayraklı ilçesi için iki farklı su kesintisi duyurusunda bulundu. Duyuruya göre Bayraklı'nın bazı mahallelerine 22 saat su verilemeyecek. İşte o mahalleler...

İZSU'nun yaptığı duyurular şöyle:

"Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200’lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800’lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 15.12.2022 Perşembe 10:00 ile 16.12.2022 Cuma 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Cengizhan, Çiçek, Alparslan, Muhittin Erener, Fuat Edip Baskı mahalleleri."



"Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200’lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800’lük hattın bağlantı ve Bayraklı alt pompa istasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışması için; Su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Bu sebep ile 15.12.2022 Perşembe 10:00 - 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Bayraklı ilçesi; Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala, ve 75. Yıl mahalleleri Karşıyaka ilçesi; Örnekköy mahallesi"