Son dakika! İzmir'de suya bu kez indirim geldi!

İZSU Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında oybirliği ile 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut ve konut dışı abonelerin ilk kademelerinde yüzde 7 indirim yapıldı

Son dakika! İzmir'de suya bu kez indirim geldi!
26 Ocak 2023 Perşembe 16:40

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi(İZSU) Olağanüstü Genel Kurulu Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclis Salonu’nda toplandı. Toplantıda oybirliği ile alınan kararla su tarifelerinde indirime gidildi. 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut ve konut dışı abonelerin ilk kademelerinde yüzde 7 indirim yapıldı. Buna göre, konutlarda 0-10 metreküp arası su kullanımı 20 lira 8 kuruştan 18,63 kuruşa, konut dışı kullanımda bedeli ise 0-10 metreküp arası 40 lira 14 kuruştan 37 lira 24 kuruşa düşürüldü.

Etiketler; #izmir #su #su fiyatı
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