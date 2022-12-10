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Son dakika! İzmir'e önemli uyarı! Sel, hortum, su baskını, dolu...

Son dakika! İzmir'e önemli uyarı! Sel, hortum, su baskını, dolu...
10 Aralık 2022 Cumartesi 16:06

İzmir'e yağmur uyarısı! Meteoroloji İzmir'in geneli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, sel, su baskını, dolu, hortum... gibi konularda vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Sağanak yağışların İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21 kilogram/ metrekare) ve çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor" denildi. Yağışın 12 Aralık sabahı etkisini kaybedeceği de belirtilirken, vatandaşların olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum oluşma riski, kıyı kesimlerde dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #haber
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