“Son vatandaşımızı alana kadar buradayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Osmaniye ve Hatay’da enkaz altından 6 yurttaşı sağ olarak çıkardı. Umutla arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Son vatandaşımızı alana kadar çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 150 kişilik uzman ekibiyle sahada olan itfaiye ekipleri, Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarında 6 yurttaşı sağ olarak çıkardı. Ekipler, cenazelerin de güvenli bir şekilde ailelere ulaştırılmasını sağlıyor.

“Hemen yola çıktık”

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, “Depremin ilk anında 112 merkezinden aldığımız bilgiyle hemen hazırlıklarımızı başlattık. İlk aşamada 8 araç ve 40 kişilik personel grubuyla yola çıktık. Osmaniye ve Hatay’da 6 yurttaşımızı sağ olarak çıkardık” dedi. İlk önce Osmaniye’ye gittiklerini belirten İsmail Derse “Osmaniye’de yaklaşık 3 gün çalıştık. Aynı günün sabahı diğer ekibimizin de Osmaniye’ye gelmesiyle 146 kişiye ulaştık. Ardından Hatay’a geçtik. Osmaniye ve Hatay’da maalesef 77 cenazeyi de enkaz altından çıkardık” diye konuştu.

“Mucize bekliyoruz”

Umudu hiç yitirmediklerini kaydeden İsmail Derse, “Daha çok insanımıza ulaşmak isterdik. Burada ağırlıklı olarak yığılmalı enkaz var. Çalışma ortamı çok zor. Ağır çatlakları olan binalar var ve burada sürekli 4 şiddetinin üzerinde artçılar olmaya devam ediyor. Personelimizin güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyoruz. Umutla bir mucize bekliyoruz. Son vatandaşımızı alana kadar çalışmalara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Afet yönetiminin bilinmesi gerekiyor”

Depremin ilk anından itibaren yaşanan koordinasyon sıkıntısına da değinen İsmail Derse konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Koordinasyonla ilgili çok sıkıntımız oldu. İşlerin yürümesi adına çok inisiyatif aldık. Ulaşım problemi de yaşadık. İş makineleri yolları hafriyatla tıkadı. Hızımızı yavaşlatan çok fazla unsur oldu. Elektrik yok, iletişim yok, her yer karanlık. Burada bütüncül bir bilinç gerekiyor. Bir afeti yönetmek sadece arama kurtarma değildir. Alt bileşenleri de birbiri ardına getirmemiz gerekir.”