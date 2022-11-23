Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor. İzmir'de yaşayan İranlı öğretmen öyle bir video çekti ki...

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amani isimli kadının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile öldürülmesi sonrası çıkan olaylar sürüyor. Erkeklerin de kadınlara destek verdiği olayda kadınlar, "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları atıyor. İranlı bir öğretmen de orada yaşananlar konusunda kadınları bilinçlendirmek için bir video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı

İran'da İzmir'de yaşadığı öğrenilen bir İranlı öğretmenin çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de öğretmenlik yaptığı öğrenilen İranlı bir kadının çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video beğeni topladı.

Videoda İzmirli kadınların yanına giderek onlarla yumruk tokuşturan kadın, daha sonra da avcunu tuttuğu bir görseli ve saç tokasını kadınlara verdi.

Görselde "Saçınızın rüzgarda dalgalanmasının İran’da suç olduğunu biliyor musunuz?" yazması dikkat çekti.