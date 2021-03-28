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Sosyal medyada çok sayıda kişiyi tehdit eden kişi gözaltına alındı!

İzmir’in Konak ilçesinde, birçok sosyal medya hesabı açıp, özellikle itibarlı kişileri tehdit ettiği, şantaj yaptığı, hakaret edip iftira attığı  öne sürülen H.G. (40) gözaltına alındı

Sosyal medyada çok sayıda kişiyi tehdit eden kişi gözaltına alındı!
28 Mart 2021 Pazar 16:19

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesinde ikamet eden H.G.’nin; doktor, hemşire, gazeteci, polis, turizmci gibi çok sayıda kişiyi sosyal medya aracılığıyla ve kullandığı çok sayıda GSM hattıyla taciz ettiği, itibar suikastı yaptığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. H.G’nin Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde bir evde olduğu belirlenip, gözaltına alındı. H.G’nin kullandığı telefonlara ve dijital materyallere de incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelinin daha önceden de bu sebeple çok sayıda mahkeme tarafından cezalandırıldığı, 'huzur ve sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal’ gibi suçlardan 50 sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin, bazı kadınların adlarına da hesaplar açtığı, ahlaksız teklif yazılarının olduğu hesapları eskort sitelerine etiketlediği, bu hesaplarda hedefindeki itibarlı kadının adres ve telefon bilgisini paylaştığı iddia edilirken, bazı paylaşımlarına da devlet büyüklerini etiketlediği belirtildi. H.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #tehdit #sosyal medya tehdit
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