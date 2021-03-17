Sosyal medyada kızını istismar eden o baba tutuklandı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir babanın kızını istismar ettiği görüntüler düşmüş ve tepkilere neden olmuştu. O baba tutuklandı

Sosyal medyadaki canlı yayınında 15 yaşındaki kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan baba, tepki çekti. İnfial yaratan videonun paylaşılmasının ardından vatandaşlar şahsın tutuklanmasına yönelik paylaşımlarda bulundu. İstismarcı baba gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında, 15 yaşındaki öz kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunan baba H.Y. ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15/03/2021 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde H.Y. isimli şahsın, öz kızı olan ve video içeriğine göre, 15 yaşında olduğunu söylediği 29/05/2007 doğumlu mağdur İ.Y.’nin sırt, bel ve göğüs bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunun görülmesi üzerine resen soruşturmaya başlanılmıştır. Mağdur, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile koruma altına alınarak, geçici olarak yurda teslim edilmiştir. Akabinde mağdurun ve annesi olan A.Y.’nin beyanları alınmıştır. Şüpheli H.Y., 15/03/2021 günü Antalya ilinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmış olup 16/03/2021 günü SEGBİS sistemi ile yapılan sorgusu sonucunda, ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16/03/2021."