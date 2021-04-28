Sosyal medyada yaptığı paylaşım yüzünden ceza aldı!

İzmir'de eski eşinden boşanan bir kadın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle ceza aldı

Olay İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre 40 yaşındaki Serdar Kıyançiçek ve 29 yaşındaki Sevim Bozal 10 yıl önce evlendi. Çiftin bir tane de çocuğu oldu. Ancak çift evliliklerinin 3. yılında anlaşamayarak boşandı. Boşandıktan sonra da çiftin arasındaki anlaşmazlıklar bitmedi.

Kıyançiçek 4 yıl önce, boşandığı eşinin evinin karşısında bulunan boş araziyi kiraladı. Burada besicilik yapmaya başlayan Kıyançiçek, araziye konteyner ve çok sayıda güvenlik kamerası da koydu. Bu yüzden ikili arasında sık sık tartışma yaşandı.

Geçen ağustos ayında Bozal'ın kardeşi E.B., kurulan güvenlik kameralarıyla evlerinin izlendiğini ve taciz edildiklerini iddia ederek Kıyançiçek'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine de E.B., Kıyançiçek'e tüfekle ateş açtı. Olayda Kıyançiçek kolundan saçmalarla yaralandı, köpeği ise öldü.

Taraflar bu sürede birbirlerinden birçok kez şikayetçi olurken, karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Olay sonrası gözaltına alınan E.B., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan gerilimler sonrası Serdar Kıyançiçek, geçen kasım ayında arazideki konteyneri 4 yıl sonra söküp, taşımaya karar verdi.

Ancak çift arasında yeni bir gelişme daha yaşandı. İddiaya göre Bozal, oturduğu sokaktaki bir ineğin fotoğrafını çektikten sonra üzerine 'O kadar uzaklaştırma kararı aldırdım yine de burada' yazarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bozal'ın bu paylaşımı üzerine Kıyançiçek, dava açtı. İzmir 1'nci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Hakim, Bozal'ı bir ay olmak üzere 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verdi.