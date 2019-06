Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde ilk mezunlar

İstihdam edilebilir nitelikte mezun veren programları ile sosyal bilimler fakülteleri arasında göze çarpan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

Felsefe, Medya ve İletişim, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk İslam Arkeolojisi, Tarih bölümlerinden mezun olan 211 genç kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Rektör Yardımcısı ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan Gökçe’nin ev sahipliğinde yapılan törene, Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Tülin Koç, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda aile katıldı.

Törende gençleri tebrik eden Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, “Hayat sizin için yeni başlıyor.” diyerek çıkacakları yolculukta mezunlara başarılar diledi. Kaymakam Çıtak, “Yükseklere çıkmak zordur ama yükseklerde kalmak daha da zordur. Gerek özel sektör gerekse devlette alacağınız görevlerde en iyisi olmaya çalışın.“dedi.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, de gençlerin bu özel gününü paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşırken süreçte emeği geçen hocaları ve aileleri tebrik etti. “Bir öğrencimizi kaybetmemiz sebebiyle hüznü mezunlarımız açısından da sevinci bir arada yaşıyoruz.” diyerek heyecanını paylaşan Rektör Köse, sosyal bilimlerin günümüzdeki önemine değindi.

Öğrencilerimizin önemi büyük

Prof. Dr. Köse, “Ülkemiz sosyal bilimlerin değerini keşfetmiştir. Bu önemli bir aşamadır. Çünkü çevremize baktığımızda sosyal bilimlerin söz gelimi sosyolojinin, psikolojinin, antropolojinin, teolojinin, finansın etkisinin nükleer silahlar kadar etkili olduğunu görmekteyiz. Bazı ülkelerde ortaya çıkan iç karışıklıkların perde arkasına baktığımızda söz konusu disiplinler üzerinden dizayn edilen projelerin bulunduğunu görmekteyiz. Özellikle etnik ve dini gruplar üzerinden yapılan operasyonların arka planlarında bu disiplinlerin büyük etkisi vardır. Bunun için sosyal bilimler alanlarından mezun öğrencilerimizin hem kurulan oyunların farkındalığı hem de buna karşı güçlü bir savuna mekanizmasının oluşturulması açısından ülkemiz için çok değerli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Turan Gökçe de ilgili sektörlerin güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak, teorik bilgi ile birlikte uygulamaya önem veren, öğrenci merkezli eğitim programlarından mezun olan öğrencilerinin iyi yetişmiş, ayakları kendi zeminine sağlam basan, evrensel değerleri kucaklayan, dünyanın her yerinde rekabet gücüne sahip olan, sadece diplomalarının belirlediği alanlarda kamu ya da özel sektörde iş bulmak değil, aynı zamanda girişimci ve yenilikçi bir ruhla, kendi işini kurma potansiyeline sahip olan sosyal bilimciler olduklarını söyledi.

Kıskanç olmayacaksınız

Son kez “öğrencilerim” diye hitap etmenin mutluluk ve hüznünü bir arada yaşadığını ifade eden Gökçe sözlerine şöyle devam etti;

“Elbette ki hayat tek boyutlu, basit bir süreç değildir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin belirleyici olduğu bugüne kadar olduğu gibi, hayatı kazanmak için sarf edeceğiniz çabaların hâkim olacağı bundan sonra da başarıyla başarısızlık, kolaylıkla zorluk, iyilikle kötülük, iyimserlikle kötümserlik gibi hayatın gerçekleri hep birlikte karşınıza çıkacak, sizleri sınayacak, her defasında yeni bir imtihana tabi tutacaktır. Sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlaşmış olmakla birlikte, kendi kültür ve medeniyet kodlarıyla evrensel değerleri özümsemiş olan sizler, daima iyi olanı tercih eden, kötülüğü reddeden, şartlar ne olursa olsun ye’se kapılmadan ümitle hareket eden bireyler olacaksınız. Her bir aşamanın sonucu ne olursa olsun, yılmadan, kendine güven duygunuzu yitirmeden, sabırla, azim ve kararlılıkla çalışacak, sonuçta mutlaka başaracaksınız. Şahsınız, aileniz, milletimiz ve insanlık için idealist olacaksınız, ancak gerçekleri hiçbir zaman göz ardı etmeyeceksiniz. Rekabetçi davranacak, ancak başkalarının başarıları karşısında kıskanç olmayacaksınız. Bütün bunları başarabilmek için nefsinizle mücadele edip, şahsi hırslarınızın aklınızın önüne geçmesine, başarınızı başkalarının başarısızlığına endekslemeye kalkmayacaksınız. İyi yetişmiş, ayakları kendi zeminine sağlam basan, evrensel değerleri kucaklayan, dünyanın her yerinde rekabet gücüne sahip olan sosyal bilimciler olarak, mensubu olduğunuz ve sadakatle bağlı bulunduğunuz milletimize ve istiklâlimizin güvencesi olan devletimize hizmeti şiar edineceksiniz.”

İlk fakülte birincisi unvanını alan Merve Güleç ise mezun arkadaşlarının mutluluğunu aktardı ve eğitim süreçlerinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere tüm hocalarına teşekkür etti. Mezuniyet kütüğüne ismini çakan Güleç’in ardından bölüm birincilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından Felsefe, Medya ve İletişim, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk İslam Arkeolojisi, Tarih bölümlerinden mezun olan 211 genç kep atarak mezuniyetlerini kutladı.