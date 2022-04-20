Soyer: Amacımız İzmir'de turizmi 12 aya yaymak

İzmir Vakfı'nın nisan ayı yönetim kurulu toplantısında şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdikleri Direct İzmir projesine değinen Başkan Soyer, "İzmir'den direkt uçuşların sayısı 68 şehre yükseldi. Biz bu fırsatı yakaladık. Şimdi İzmir turizmini 12 aya yaymak için elimizden geleni yapacağız " dedi.

İzmir Vakfı’nın nisan ayı yönetim kurulu toplantısı İzmir Sinema Ofisi’nde yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir katıldı.

Fırsat yakaladık

Toplantıda İzmir Vakfı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirilen Direct İzmir projesi gündeme geldi. Direct İzmir'in, İzmir’in kabuğunun kırılıp dünyayla buluşmasında önemli bir adım olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Artık yola çıkma vakti. İzmir olarak bu hikayeyi sahiplenmemiz gerek. 68 destinasyonda İzmir’e direkt uçuş var ve artık ‘İzmir’e uçuş yok’ algısını kırma zamanı. Biz bu fırsatı yakaladık. Şimdi İzmir turizmini 12 aya yaymak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Directizmir.com nedir?



directizmir.com İzmir’den dünyaya, dünyadan İzmir’e direkt uçuşların tanıtımını yapıyor ve kullanıcılara İzmir’den aktarmasız uçabilecekleri şehirlerin tamamını tek bir adres üzerinden gösteriyor. İzmir’in havayoluyla doğrudan ulaşım olanaklarının kolaylaştırılmasını amaçlayan projeyle İzmir’den direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların açılması, mevcut destinasyonların sayı ve sıklığının artırılması, mevsimlik uçuşların bütün yıla yayılması ve direkt uçuş yapılan destinasyonların bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.