'Soyer Atatürk’ün İzmir’ini tanımıyor'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Tunç Soyer ve CHP zihniyeti Türk’e, Türk’ün değerlerine ve Türk kültürüne düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kadifekale’ye PAGOS, demekle Tunceli’ye DERSİM demek arasında zihniyet farkı yoktur. Biz Atatürk ve İstiklal Şehri İzmir’den HASAN TAHSİN sesi yükselttiğimizde ne yapacağını şaşıranlar Türk topraklarına “yunan ismi” vermekle nereye hizmet etmektedirler” diye sordu.

CHP anlayışına Sahte Atatürkçü ve sahte Kuvva-i Milliye’ci diyerek eleştiri yönelten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Türk Şehircilik anlayışından, vatan değerlerinden ve gerçeklerden son derece uzak olan CHP belediyeciliği Türk ve Atatürk düşmanlığı yapıyorsa bunu açıkça ifade etmelidir. Böyle gizli “antik yunan seviciliği” ile nereye kadar gideceklerdir. İçlerinde başka ülke ve milletlerin sevdasını taşıyanlar Atatürk’ün şehrine nasıl hizmet edecekler. Sayın Soyer İzmirlileri tanımamış, İzmir’i anlamamış ve bin yıllık Türk şehri olan İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanlığının ağırlığını kaldıramamış şaşkınlıkla yönünü Yunanistan’a çevirmiştir.” Dedi.

Projenin özünü destekliyoruz

“Yerel kalkınma, kadınlara destek, el emeğine sahip çıkma ve üreticileri pazarlarda tüketiciyle buluşturma faaliyetlerini destekliyoruz. Bunlar bizim “Üretken Belediyecilik” anlayışımızın projelerimiz fakat Türk topraklarına “antik yunan” isimleri vermek büyük bir gaflet göstergesidir. Bu gafletin bizi nereye götüreceğini İzmir’in kanaat önderlerine ve halkımıza sormak istiyorum.” Açıklamasını da yapan İl Başkanı Şahin, Yunanistan’la Akdeniz’de neredeyse savaş halinde olduğumuzu da vurguladı.

Yunanistan’da örneği yok

Sayın Soyer bana İskece’de, Gümülcine’de, Selanik’de ve Kavala’da bir tane böyle Türk İsmi taşıyan organizasyon gösterebilir mi diye de soran Şahin, “Tunç Soyer ve CHP zihniyeti bu girişimleriyle Türk’e, Türk’ün değerlerine ve Türk kültürüne düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kadifekale’ye PAGOS, demekle Tunceli’ye DERSİM demek arasında zihniyet farkı yoktur. Biz Atatürk ve İstiklal Şehri İzmir’den HASAN TAHSİN sesi yükselttiğimizde her türlü eleştiriyi yapanlar. Türk topraklarına yunan ismi vermekle nereye hizmet etmektedirler” diyerek sorularını sürdürdü.

Şehirler çocuklarımız gibidir

MHP İl Başkanı Şahin “Şehircilik çok önemli bir konu, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Şehirler bize emanet çocuklarımız gibidir. Çocuklarımıza Yunan ismi veriyor muyuz? Onlara bu önemle sahip çıkmalı ve değer vermeliyiz. Bir de meselenin “vatan” kavramı ile kuvvetli bağları var. Bu bağları örselemek, yok saymak ve başkalaştırmak çok büyük bir yanlışın altına imza atmaktır” görüşlerini de ileri sürdü.

Vatan toprağı AB parasına takas edilemez!

İl Başkanı Şahin son olarak, “Sayın Soyer’in AB’den çok büyük destekler aldığını biliyoruz! Şayet bu isimlendirmeler AB’den proje parası almak için onlara şirin gözükmekten doğuyor ise, bu çok daha büyük bir yanlıştır. Vatan toprağını parayla takas etmek affedilemeyecek bir girişimdir. Sayın Soyer ve CHP bu zihniyeti derhal terk etmeli ve bu hatadan dönmelidir.” Diye konuştu.