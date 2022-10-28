Soyer: Avrupa Ödülü İzmir'e kapılar açmaya başladı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun 111. toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Brüksel, Viyana ve Strazburg'daki temaslarının son derece önemli sonuçlar doğurduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Avrupa Ödülü İzmir'e çok yaradı. Bize inanılmaz kapılar açmaya başladı” diye konuştu.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 111. toplantısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde yapıldı. Başkan Soyer, Ekim ayında Brüksel, Viyana ve Strazburg'da yaptıkları görüşmelerin İzmir açısından çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Brüksel'de bir İzmir Evi açmıştık. Bu ise Brüksel'deki irtibatlarımızın en verimlisi oldu. En üst düzeyde görüşmeler yaptık. Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı var. 10 senedir buraya taraf olmak, hibe programlarından yararlanmak için başvuru yapardık. İzmir hep dışarıda tutulurdu. İlk defa İzmir dâhil edildi. 253 milyon euroluk da bir kaynak ayrıldı bu başlığa. Hemen bu çerçevede çalışmaya başladık. Viyana'ya Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile görüşmek üzere gittik. Yine üst düzey görüşmeler yaptık. İzmir'le ilgili kaynak aktarma konusunda son derece cömert olduklarını söyleyebilirim. Avrupa Ödülü İzmir'e çok yaradı. Bize inanılmaz kapılar açmaya başladı” dedi.

“Akdeniz Belediyeler Birliği'ne ev sahipliği yapacağız”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu için gittikleri Strazburg'da ise Bölgeler Komitesi Başkanıyla bir araya geldiklerini belirten Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgeler Komitesi, Avrupa Parlementosu’na paralel yürüyen, sadece bölgesel temsilcilerin içinde yer aldığı bir tür parlamento. İzmir olarak Türkiye'den bir tek biz varız. 18 encümen üyesinden biri biziz. Orada söz hakkımız oldukça güçlenmiş durumda. 7-8 Kasım'da Akdeniz Belediyeler Birliği'ne İzmir olarak ev sahipliği yapıyoruz. Akdeniz bölgesinden 80 civarında belediye başkanını ağırlayacağız.”

“Üzerimize vazife olarak alıyoruz”

Toplantıda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan “kent içi otopark” sunumu yapıldı. Başkan Tunç Soyer, “Kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla ortak akılla yola çıkmak gerekir. Bilimsel disipline de gerek var. Üzerimize vazife olarak alıyoruz. Tüm dinamikleri dâhil ederek, master planla daha önce yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırarak ve yeni trendler üzerinden yol alarak bir noktaya getireceğiz” dedi.

“Kemeraltı'nı kurtarırsak İzmir'i kurtarırız”

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Mehriban Yanık, Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı projeleri ile UNESCO Dünya Mirası süreci ile ilgili bilgi verdi. Sunumların ardından Başkan Soyer, “Bir yandan topyekûn global iyileştirme ile ilgili çabayı sürdürüyoruz, bir yandan da Kemeraltı'nın kılcallarıyla ilgili sokak sağlıklaştırma, zeminin değişmesi, üst örtüsü, cephe iyileştirmesinde etap etap yürümeye devam ediyoruz. Kemeraltı başından beri bizim için İzmir'in en hayati projesidir. Kemeraltı bu şehrin kaldıracıdır. Kemeraltı konusunda sonuna kadar elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Biz İzmir iradesini ortaya koyuyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken ise “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” çalışmaları hakkında sunum yaptı. Başkan Soyer, “17 Şubat'a eriştiğimizde gelecek yüzyılın iktisat politikalarını şekillendirecek ipuçlarının ortaya konduğu zemini yaratmış olacağız. Biz İzmir iradesini ortaya koyuyoruz. Bunu tüm siyasal partilerin, meslek odalarının, sendikaların, derneklerin önüne koyacağız. Sonra da takibini yapacağız. Biz bunu bu kadar büyük emekle, zaman harcayarak, kaynaklar kullanarak yapmışsak bunun bir karşılığı olacak. Takipçisi olacağız” dedi.