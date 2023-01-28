Soyer: Birbirimize kenetlenmeye devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erzurum Demokrat Dernekler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Soyer, “Birbirimize sımsıkı kenetlenmeye devam edeceğiz. El ele vereceğiz ve göreceksiniz yepyeni bir ülke doğacak” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erzurum Demokrat Dernekler Federasyonu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Soyer'in yanı sıra Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Erzurum Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Buket Mertoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

“Erzurum ile İzmir arasında kader ortaklığı var”

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Erzurum ile İzmir arasında ilginç bir kader ortaklığının bulunduğunu söyleyerek “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti dağıldığında, ülke Kurtuluş Savaşı ile yeniden ayağa kalktı. O emperyalist güçler, Osmanlı’nın paramparça olmasıyla bu hikâyenin orada biteceğini düşündü. Ama kahraman Türk milleti, ulu önderinin arkasında yeni bir devlet kurdu. İşte bu devletin kuruluş aşamasında Erzurum'da Misak-ı Milli’nin temellerini atarak, memleketin bugünkü sınırları ve sınırların korunması için ne yapılması gerektiğine karar verildi. Aynı şekilde 17 Şubat 1923'te İzmir'de Misak-ı İktisadi, yani kurulacak cumhuriyetin tam bağımsız bir devlet olması için uygulanacak ekonomi politikaları karar altına alındı. Biri Doğu’da Erzurum’da, diğeri Batı’da İzmir’den iki şehir, bu memleketin istikbalinin belirlenmesine ev sahipliği yaptı” dedi.

“Refah içerisinde yaşaması için her şey var”

Erzurum ve İzmir’in birbirine göbekten bağlı olduğunu belirten Başkan Soyer, “Biz o bağlara sımsıkı sahip çıkacağız. Bizi ne kadar ayrıştırmaya, bölmeye, kutuplaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, biz birbirimize sımsıkı kenetlenmeye devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimse, bu işsizliği, yüksek enflasyonu, yoksulluğu, sefaleti hak etmiyor. Dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliğe yapmış bu coğrafyada bu insanların yüzünün gülerek, refah içerisinde yaşaması için her şey var. Peki, neden refah içerisinde yaşayamıyoruz? Çünkü iktidar sahipleri bizi ayrıştırarak, bizim sırtımızdan keyfi zengin zümrelerini yaratıyorlar. Ama yağma yok. Bu iş buraya kadar. Biz el ele vereceğiz ve göreceksiniz yepyeni bir ülke doğacak. Aynı yüzyıl öce atalarımızın yaptığı gibi. Göreceksiniz; bir şey değişecek, her şey değişecek” diye konuştu.

“Bu seçim çok önemli”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında hepimize düşen büyük görevler var. Bunun için gece gündüz demeden üzerimize ne düşüyorsa onu yapmak zorundayız. Seçimlerin Mayıs ayında yapılması gündemde. Bu tarihte yapılırsa üniversitede okuyan gençlerin oy kullanması sorun olabilir. Bütün gençlerimizin seçim sandığına gitmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Bu seçim çok önemli” dedi.

“Biz kardeşiz, bölemeyecekler”

Erzurum Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Buket Mertoğlu da bu kentin kendisine iş, eş, evlat verdiğini belirterek “Şimdi de bu kentin emekçileri beni sendika temsilciliği, başkanlığıyla onurlandırdı. Teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasında birlik vurgusu da yapan Mertoğlu, “Hepimiz kardeşiz. Artık bizi geçmişteki gibi bölemeyecekler. Biz kardeşiz. Biz Nene Hatunların, Kara Fatmaların torunuyuz” dedi.