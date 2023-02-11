Soyer: “Bize el verin, gücünüzü bize katın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem felaketinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde oluşturacağı koordinasyon merkezleri hakkında ilgi veren Başkan Soyer, “İzmir’in büyük bir enerjisi var. Bunun zayi olmasını istemiyoruz. Bütün gayretimiz buna yönelik. Bize el verin, gücünüzle bize katılın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin vurduğu 10 ilin sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin ardından kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kültürpark’taki Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Özgür Ozan Yılmaz, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK İzmir İl Temsilcisi Mustafa Güven, Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, belediye bürokratları, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Başkan Tunç Soyer, sivil toplum örgütlerine Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde oluşturacağı yeni oluşumdan bahsetti. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin önerilerini dinleyerek yapılması gerekenlerle ilgili notlar aldı.

Koordinasyonsuzluk sebebiyle sahada olacağız

Deprem bölgesinde yaşanan koordinasyonsuzluktan bahseden Başkan Tunç Soyer, “Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yardımlar gidiyor, kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bu mesele bir iki günlük bir mesele değil. Önümüzde uzun bir yol var. İzmir olarak biz belirlediğimiz 4 noktada üs kurmaya karar verdik. Şöyle düşünebilirsiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi burada ne yapıyorsa belirlenen noktalarda da onu yapacak. Hatay, Adıyaman, Maraş ve Osmaniye’ye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerini taşıyacağız. İZSU, Fen İşleri, Eşrefpaşa Hastanesi burada ne yapıyorsa 4 şehirde de onu yapacak. Vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde yerinde çözeceğiz” dedi.

Koordinasyona ihtiyaç var

Yaklaşık 500 belediye personelinin deprem bölgesinde görev yaptığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, "Kısa süre içinde deprem bölgelerinde görev yapan personel sayısı bine çıkacak. Biz kimsenin görevini yapmaya talip değiliz. Biz tek battaniye gidecekse ihtiyacı olana gitsin istiyoruz. Bunu ancak biz yapabiliriz. Biz İzmir depreminden ders çıkardık. Oradaki koordinasyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi yapabilir. Aksi halde malzeme, iyi niyet, enerji her şey ziyan oluyor” dedi.

Deprem bölgesine en doğru, en iyi, en gerçek hizmeti vermeye talibiz

Tüm sivil toplum kuruluşlarına güçlerini birleştirme çağrısında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelin gücümüzü birleştirelim. İzmir depremi yaşamış bir şehir. Güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. 81 vilayetten biriyiz ama deprem bölgesine en doğru, en iyi, en gerçek hizmeti vermeye talibiz. Ne devletin rolünü üstlenmeyi istiyoruz. Ne de bizim devletle alıp veremediğimiz var. İzmir’in büyük bir enerjisi var bunun zayi olmasını istemiyoruz. Bütün gayretimiz buna yönelik. Sizlerden birlikte çalışmayı talep ediyoruz. Bu çatı altında buluşup hizmet üretmek istiyoruz. Geç kaldık. Koordine olamadık. Bu saklanabilecek bir şey değil. Ben İzmir’in belediye başkanı olarak bu koordineyi sağlamaktan kendini sorumlu hissediyorum. Kimse egolarıyla hareket etmesin. Buraaki herkesin yaptığı iş çok kıymetli ama Büyükşehir çatısı altında birleşmesi gerek” dedi.

