Soyer: Bu tarihlerde İzmir'den ayrılmayın, tarihi üç gün yaşanacak

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde İzmir’de tarihi bir üç gün yaşanacağını belirterek Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük kutlama programının yapılacağını açıkladı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenecek etkinlikler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı toplantıyla tanıtıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen “Demokrasinin Yüzü: İzmir Programı”nda konuşan Başkan Soyer, İzmir’in ve Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük kutlama programının yapılacağını açıkladı.

“İkinci yüzyıl, barışın yüzyılı olacak”

İzmir’in kurtuluşunun aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun başladığı gün olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Bu yıl Cumhuriyet’in ilk yüzyılını kutlayacak ve ikinci yüzyılını hep birlikte karşılayacağız. Hiç şüpheniz olmasın ki ikinci yüzyıl, barışın yüzyılı olacaktır. Barışın matematiğini çözmek için savaşın dinamiklerini bilmeniz gerekir. Sevgi eksikliği, elimizdekiyle yetinmeyip vahşice daha fazlasını istememiz ve kutuplaşma ile güveni kaybetmemiz savaşın üç dinamiğini ortaya çıkarıyor. Bu zehirli matematiğin karşısında ancak doğamızdan gelen çok güçlü bir panzehirle karşılık verebiliriz o da uyum. O yüzden şehrimiz İzmir’in uyumundan yararlanıyoruz. Gemileri yıkmak çok kolay, önemli olan o geminin içindekilerle yola devam etmek. Onun için biz uyumu seçtik. İnsanlarımızın hayallerini, yaşamını, emeğini sömüren kutuplaştırıcı siyasetten yana olmadık. Askeri dehası ile dünya tarihine yön veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk en büyük zaferin barış olduğunu göstermiş, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ demiştir. Biz bu vasiyetten yola çıkarak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını karşılıyoruz” dedi.

“İzmir’e ve atalarımıza borcumuz”

Kurtuluşun yüzüncü yılın dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinliklerde değinen Başkan Soyer, “Kocatepe’den İzmir’e bir zafer ve anma yürüyüşü düzenliyoruz. Bu yolculuk 14 kilometrelik bir gece yürüyüşü ile başlayacak. Kafilemiz Kocatepe’de düzenlenecek anma törenine katılacak. Sonra Kocatepe’den İzmir’e doğru yürüyeceğiz. 400 kilometrelik yolu Atalarımızın geçtiği güzergahtan geçerek tamamlayacağız. İzmir’in ve Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydan’ından gerçekleştireceğiz. Bunu kaydedeceğiz ve belgeseli, filmi gelecek kuşaklara 100’üncü yıl hatırası olarak bırakacağımız bir miras olacak. Şubat 2023’te İkinci İktisat Kongresi’ni gerçekleştireceğiz. Kongrenin 100’üncü yılı şu nedenle çok önemli: 17 Şubat – 4 Mart’ta düzenlenen kongre, Türkiye’nin ekonomi politikalarına yön veren toplantılardan birisidir. Arkasından düzenlenen fuarlar, İzmir’in kimliğinin büyük bir parçası olmuştur. Şimdi daha iyi koşullarda oluruz, olmayız; tartışmalıdır. Ancak ikinci yüzyıl politikalarının tartışılmasına ve yeni yüzyılın rotasının çizilmesine ihtiyaç var. İktisat Kongresi’nin ikinci yüzyılında aylar süren bir çalışma sonunda o günü bulacağız. Bu üç buluşmanın arasında yani zafer yürüyüşü, 9 Eylül’ün görkemli kutlaması ve İktisat Kongresi’nin yaparken daha birçok etkinliği de yapacağız. Bugün sınırlarımızın ötesinde savaş var. Ülkemiz ciddi kutuplaşmalardan geçiyor. Tüm bu ahval ve şerait içinde neler yapmamız gerektiğini Atatürk bize söylüyor. Yapmamız gereken en önemli şey yurtta barışı ve demokrasiyi örgütlemektir. Şehrimizin kurtuluşunu görkemli bir şekilde anmak İzmir’e ve atalarımıza borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

“Tarihi üç gün yaşanacak”

Konuşmasını İzmirlilere seslenerek sürdüren Başkan Soyer, “9, 10 ve 11 Eylül’de sakın ola İzmir’den ayrılmayın. İzmir gerçekten tarihi bir üç gün yaşayacak. Bunu tüm İzmirliler görsün istiyoruz. 9 Eylül’ü bugünden sonra tek bir gün olarak da kutlamayacağız. Çünkü 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu, 10 Eylül Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e gelişidir. O yüzden bundan sonra 9 ve 10 Eylül olarak en az iki gün kutlayacağız. 100’üncü yılda tüm halkımızı kucaklayarak ve birbirimize kucaklayarak kutluyor oluşumuz tüm Türkiye’ye mesajdır” şeklinde konuştu.