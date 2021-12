Soyer'den Buca metro ihalesi açıklaması: Bir kuruşun hesabını veririz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Buca metrosu ihalesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer, ihale sürecinin şeffaf olduğunu belirterek “Biz bu milletin menfaatini herkes kadar düşünürüz. O bir kuruşun milletin parası olduğunu biliyoruz. Bir kuruşun hesabını da her yerde herkese veririz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda, Buca Metrosu ihalesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon, meclis üyelerine bilgi verdi. Söz konusu ihalede 3 milyar 921 milyon 498 bin lira teklif veren Gülermak A.Ş'ye verilmiş; Yapı Merkezi-Nurol ortaklığının, 3 milyar 392 milyon 950 bin liralık en düşük teklifi reddedilmişti. İhaleyle ilgili açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Ergenekon, Yapı Merkezi-Nurol Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirildiğini ve metro hattının tamamlanması için gerekli olan 12 ana iş kaleminden 6 iş kaleminin firmanın teklif ettiği fiyatlarla inşa edilemeyeceğinin görüldüğünü söyledi. İhale komisyonunun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) Satın Alma Politikaları ve Kuralları’na göre Yapı Merkezi-Nurol Ortak Girişimi’nin teklifinin reddedilmesini önerildiğini belirten Ergenekon, ihale komisyonunun sözleşmeyi tatmin edici bir şekilde yerine getirme niteliklerine ilişkin benzer bir belirleme yapmak için bir sonraki 3 milyar 921 milyon 498 bin lira teklif veren Gülermak A.Ş'nin teklifini değerlendirdiğini söyledi.



“Yarım milyonu neden sokağa atıyoruz?”

Oturumda Buca metrosu ihalesiyle ilgili eleştirilerde bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Teknik konularda bir konuşma geçti, bürokrat arkadaşlar da sunum yaptı. Buca Metrosu çokça gündemimizde olan bir konu. Umarım en kısa sürede başlayacak ve bitecektir. Diğer metro süreçleri gibi bir kördüğüm olmaz diye düşünüyorum ama proje başlamadan kafalarda soru işaretleri doğdu. İhale sürecinde rakamlardan bahsedildi, sonuçta bu rakamın çok altında ihale sonuçlandı. Bir gün kalktık, 529 milyon fazla veren ve şu anda da İzmir’de bir metro inşaatı yapan firmaya bu iş ihale ediliyor. Madem bu sizce doğruydu, bunu yaptığınız anda ‘Bu ihaleyi biz yapıyoruz, kararı da biz verdik’ açıklaması yapmanızı beklerdik. Siz kredi vericinin inisiyatifinde olan bir durum olduğunu söylediniz. Ancak bir gün sonra kararı sizin verdiğinizin açıklamasını yaptınız. Burada çok çelişkili ifadeler var. Özellikle bu ifadeler Dünya Bankası kredisi konusunda da karşılaştığımız bir durum. Süreç neyse böyle bir noktaya geldi. 529 milyon, yarım milyar… Her seferinde çıkıp yapmadığınız metrolar üzerinden dövizin artması bizim bir metromuza mal oldu açıklaması yapıyorsunuz, sizin bu açıklamayı yapmanız için metro yapmanız lazım. Ortada yapılan bir metro yok. 529 milyon ile sizin yapamadığımız ortalama bin adet konut yapılır. Hani Uzundere’de yapamadığınız kentsel dönüşüm çalışması var ya… Yapılsaydı, insanlar çıkıp sizi genel başkanınıza şikayet edemezlerdi. Siz bu ihaleyi x firmaya veriyorsunuz, sonra bu işi kılıfına uyduruyorsunuz. Sizin yaptığınız açıklamalar kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini gidermek için yeterli değil. Yarım milyar… Bunun üzerine bir de fiyat farkı eklenecek 1 milyar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kaynağı gidecek. Hadi, fiyat farkını da geçtik; yarım milyar bizim hiç anlamadığımız şekilde buhar olup gitti. Bunun açıklaması 15 dakikalık bir sunumla olmaz. Bu çok daha net bir şekilde açıklanmalı. İhaleyi alan firma, en düşük teklifi veren bu firma, İzmir’deki ilk metroyu yapan firma. Yetersiz mi, hayır. Yetersiz olsaydı zaten sekiz firma arasına girmeyecekti. Bu firmaların dünyada ve Türkiye’de yapmış olduğu işler var mı, var. O zaman biz yarım milyonu neden sokağa atıyoruz, bu İzmirlilerin parası. Yapmadığınız işleri yapıyormuş gibi gösterip meseleyi farklı noktalara çekiyorsunuz” dedi.



Özuslu’dan Hızal’ın eleştirilerine yanıt



AK Partili Hızal’ın ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise “Sunum son derece açık ve anlaşılırdı, detaylı bilgilendirme yapıldı. Bu ihaleye yasaya göre yapıldı, her aşaması şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine oturmuş, ihale komisyonunun ve denetçilerin gözetimi altında yapılarak bir karar varılmış. Ne yapıldığı ortada. Bir metro yapmak istiyoruz, bu metroyu İzmir halkının kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanarak yapmak ve en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Bu irade var. Süreç ilerledi, belli bir noktaya geliyoruz. Eğer burada kafalarımızın arkasında müphem kalan bir mesele varsa, her türlü cevap verilebilir. Narlıdere Metrosunu yüzde 80’lere getirdik, bitiyor. Hani metro yoktu? Metro var. İnsanlar biliyor, eleştiri yapanlar da biliyor. Biz metro yaptık, o metronun hesabını da kuruşu kuruşuna verdik, bundan sonra da vereceğiz. İster merkezi ister yerel olsun iktidarlar, hizmet yapmak için vardır. ‘Yol yaptım, şunu yaptım’ diye böbürlenmek bizim için de merkezi hükümet için de geçersizdir. İktidar bunları yapmak zorundadır zaten. Önemli olan onu yaparken kamu yararı nasıl gözettiğindir. Hangi şirketlere verdiğindir. Sürekli aynı 5 şirkete mi veriyorsun, yoksa bizimki gibi şeffaf her sorunun cevabının alınabildiği bir süreç mi yönetiyorsunuz? Önemli olan budur” ifadelerini kullandı.



“Başarıyı gölgelemek yakışmıyor”



Buca Metrosu İhalesi hakkında muhalefetten gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Soyer da “Bütün ihale sürecini şeffaf bir biçimde anlattık. Süreç sonlandığında da ilgili dosyaları sizlerle paylaşacağız. Bu telaşın neden olduğunu anlamakta zorlanıyorum. Bu siyasetse yazık. Bir bilgi sahibi olmak lazım. Sadece güven duygusuyla bir ihale verilebilir mi? Hesaplamanız gereken, karşılaştırmanız gereken rakamlar vardır. Göz ardı edilen bir şey var. Dört uluslararası yatırım bankasından 490 milyon euroluk bir konsorsiyum oluşturarak çıktık bu yola. Bizim kazmayı vurduğumuz anda paramız hazır. Bu parayla bu süreci tamamlayacağız ve vaktinde halkın kullanımına açacağız. Buradaki büyük başarıyı lekelemek, gölgelemek yakışmıyor. İzmir’e yakışmıyor. Burada büyük bir başarı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi uluslararası finans kuruluşlarını ikna ederek 490 milyon euroluk bir kaynak yaratmayı başarmıştır. Bir kere bu her türlü takdirin üzerinde olması gereken bir şeydir. İhale sürecinde Dimyata giderken evdeki bulgurdan olan çok firma vardır. Belki 529 milyon kazanacağım diye çok daha ağır maliyetler ödemek zorunda kalacağız. Bunları hesaplamak öngörmek zorundasınız. Rakamlar konuşur duygular değil. Biz de biliyoruz o firma çok güvenilir bir firma. Ama rakamlar var, dosyaya konulan rakamlar var. Bu rakamlar üzerinden arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar var. Asla bir şeyleri kılıfına uydurma telaşında değiliz. Onu kim yapıyorsa ona sorun. Bir kere çok yakışıksız bir şey. Ne demek kılıfına uydurmak? Biz ne gerekiyorsa onu yapıyoruz kardeşim. Bizim ihale komisyonumuzun verdiği çalışmayla yetinmiyoruz. Neyi kılıfını uyadurmaya çalışıyoruz? Biz bu milletin menfaatini herkes kadar düşünürüz. O bir kuruşun milletin parası olduğunu biliyoruz. Bir kuruşun hesabını da her yerde herkese veririz.