Soyer'den Ege Mahallesi'ne kentsel dönüşüm sözü: Sonuna kadar yanınızdayım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili konuşan Soyer, bazı taşınmazların üzerindeki ipoteklerin kaldırıldığını açıkladı. Bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının 11 yıldır sürdüğünü ve son iki senede bunu hızlandırdıklarını belirten Soyer, "Asla hiçbiriniz yerinizden yurdunuzdan olmayacaksınız” ifadelerini kullandı. Vatandaşlara ev sahibi olma sözü veren Soyer, "Sonuna kadar yanınızdayım” şeklinde konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle Büyükşehir garantörlüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Ege Mahallesi’ni ziyaret etti. Dönüşüme hız kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yer alan bazı taşınmazların üzerindeki ipoteklerden feragat ettiğini söyleyen Başkan Soyer, “Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısında ipotekleri kaldıracak karar geçti. Ege Mahallesi’nde 11 yıldır devam eden süreci son iki senede hızlandırdık. Şimdi artık hiç vakit kaybetmeden sizleri evlerinizle buluşturmak için çalışıyoruz” dedi.

Ege Mahallesi’ndeki Bahçeli Kahve’de vatandaşlarla buluşan Başkan Soyer’e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız, Ege Mahallesi Muhtarı Akın Konuvatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları ve daire başkanları eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik de teknik bilgilendirmede bulundu.

“Hiçbiriniz yerinden yurdundan olmayacaksınız”

Yurttaşların sorularını da yanıtlayan Başkan Soyer, “Burada sizler için toplam 800 civarında konut yapılacak. Başka bir yere taşınmayacaksınız. Burada yaşayacaksınız. Konforlu, kaloriferli evlere taşınacaksınız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin bölge halkının emrinde olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Biz müteahhit değiliz. Bizim bu işte cebimize bir kuruş girmeyecek. Sizin hakkınızı korumak için bu hikâyenin içindeyiz. Sizi müteahhitle yüz yüze, tek başınıza bırakmıyoruz. İçiniz ferah olsun. 50 yıldır bu memlekette kurduğunuz hayat kültürünün, birbirinizle olan komşuluk kültürünün bizim başımızın üzerinde yeri var. Asla hiçbiriniz yerinden yurdundan olmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Sonuna kadar yanınızdayım”

Soyer, bölgedeki farklı mülkiyet yapılarına da dikkat çekerek “Burada ayrı gruplar var. Tapulular, kiracılar, bir de tapusuz gecekondu sakinleri. Ben bu grupların hiçbirini diğerinden ayırt etmeden konut sahibi yapacağım. Nasıl olacağını söyleyeyim? En kolay tapulular. Onlarla ilgili hiçbir problem yok. Onlar için zaten müteahhitle anlaşmalarımızı yaptık. Kiracıları yeni evlerine kiracı olarak taşıyacağız. Tapusuz gecekondu sakinleri aynı şekilde geçecekler. Ancak o evleri satın almak isteyenlerle ayrı protokol yapacağız. Ev sahibi olmak isteyenler için de imkân yaratacağız. Kiracı arkadaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak. Sizlerin, kiracıların, tapusuz gecekondu sakinlerinin haklarını da korumak için bir kontenjan ayırdık. Biz 809 hanenin tamamına evini yapıyoruz. Neden Sulukule yaşandı? Orada müteahhitle vatandaşı yüz yüze bıraktılar. Bu can bu tende durdukça sonuna kadar yanınızdayım” diye konuştu.

“Hakkınızı birilerinin gasp etmesine izin vermem”



İnşaat boyunca hak sahiplerinin kiralarının da karşılanacağını belirten Soyer, mahallede kurulacak bilgilendirme ofisiyle destek verileceğini de vurguladı. Soyer, “Sizin için çalışıyorum. Sizin zerre kadar hakkınızı birilerinin gasp etmesine izin vermem, vermeyeceğim. Ben bu görevde olduğum sürece, bu koltukta oturduğum sürece hiçbirinizin hakkına zerre kadar toz kondurmayacağım. Merak etmeyin” dedi.