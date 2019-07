Soyer'den eleştiri: Ya cehalet ya vizyonsuzluk

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret ederek, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek sözü verdi.

Hüseyin Vatansever Başkanlığındaki ENSİA heyetini kabul eden Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulma çalışmaları son aşamaya gelen İklim Değişikliği Daire Başkanlığı bünyesinde Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü kurulacağını belirterek, nihai hedeflerinin yenilenebilir enerjiye odaklanacak ayrı bir daire başkanlığı kurmak olduğunu söyledi.

“İzmir kabuğunu kırıp, dünyanın öncü kentlerinden biri olacaksa, yenilenebilir enerjide yapacağımız çok iş var” diyen Soyer, ENSİA ile yenilenebilir enerjiye aynı perspektiften bakmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve önümüzdeki süreçte sıkı bir işbirliğine gireceklerini vurguladı.

Gücümüzü birleştirmeliyiz

Türkiye’nin güneş enerjisini hala su ısıtmak için kullandığına dikkat çeken Soyer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz bu ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmıyoruz. Sözgelimi güneş enerjisini sadece su ısıtmak için kullanıyorsak bu durumu ya cehaletle ya da vizyonsuzlukla açıklayabiliriz. Bu kadar güçlü bir kaynağa sahip olup buna seyirci kalmak başka türlü açıklanamaz. Dünyanın pek çok kentinin, yenilenebilir enerjide İzmir’e göre çok daha az kaynağı olmasına rağmen, çok daha fazla enerji ürettiğini görüyoruz. Buna razı olamayız. Güneşten, rüzgardan, denizin dalgasından, hayvanımızın dışkısından enerji üretmek zorundayız. Hem yeni teknolojilerle ülkemizi buluşturmalı, hem de tüm vatandaşlarımıza yenilenebilir enerjinin önemini anlatmalıyız. Her ilçede her okulda her köyde bu konuyla ilgili timler kurup bunu anlatmak zorundayız. Bunu için de gücümüzü birleştirmeliyiz. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde gerekli yapılanmayı kısa sürede tamamlayacağız. Eylül ayında tamamlamayı planladığımız 2019-2024 Stratejik Planı’nda yenilenebilir enerji güçlü şeklide yer alacak. Bu itibarla ENSİA ile buluşmamızın zamanlaması da çok iyi oldu”

'SEYEKO'yu uygulama örneği olarak anlatıyoruz

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever de, Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde kurulan Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi’ni (SEYEKO), ENSİA’nın katıldığı tüm ulusal ve uluslararası toplantılarda iyi uygulama örneği olarak gösterdiğini belirterek, bu birikimin, Büyükşehir Belediyesi’nin gücü ile tüm ilçelere yaygınlaşmasını arzu ettiklerini söyledi.

Vatandaşların katılımıyla güçlendirilecek enerji kooperatiflerinin, yenilenebilir enerji yatırımlarının ivmelenmesinde çok önemli bir araç olabileceğini sözlerine ekleyen Vatansever, şöyle devam etti:

“Kamu otoriteleri ile de paylaştığımız bu düşüncelerimizin hayata geçmesinde size ve ekibinize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin analiz edilerek, enerji kooperatiflerinin kamu otoritesinin denetim ve gözetiminde bono ve tahvil gibi borçlanma araçları yoluyla, yatırımlarının finansmanını da sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu senaryoda sihirli sözcük hiç kuşkusuz ‘güven’ olacaktır. Tüm yurttaşlarımızın güvenebileceği ve yatırım yapabileceği bir kurumsal yapının, ülkemizin enerji kaynaklarının çeşitlenmesinde ve ithâl enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasında etkili olacağına inanıyoruz. Bu nedenle hangi partiden olursa olsun, yeni seçilen başkanlarımızın ajandalarında enerji kooperatiflerinin olmasını önemsiyoruz.”

Zihniyet değişimine ihtiyaç var

Her gün yaklaşık 4 bin ton çöpün üretildiği İzmir’in; atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünde köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Vatansever, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğü ve koordinasyonunda, ilçe belediyeleri, milli eğitim müdürlükleri, sanayicileri ve konunun paydaşı konumunda olan STK’larla birlikte Türkiye’ye de örnek olacak bir çalışmanın başlatılmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Anaokullarından başlayarak çocuklara atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin aşılanması gerektiğine işaret eden Hüseyin Vatansever, “Ebeveynlerin çocukları eğitmesi değil, çocukların anne ve babalarını eğitmesinin sağlanmasını öneriyoruz. ENSİA olarak bu konuda elimizden gelen katkıyı sizlere vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu çalışmanın ülke sathına dalga dalga yayılması ile geri dönüşümden ülkemiz ekonomisine her yıl milyarlarca lira tasarruf sağlayabilecektir.” dedi.