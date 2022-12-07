Soyer'den esnaf ziyareti: Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca’da 6. Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu. Burada esnafın sıkıntılarını dinleyen Soyer, “Bu kadar emek, alın terine rağmen hala zenginleşemiyorsunuz. Tencere kaynıyor ama doyurmuyor. Bu hikaye tatsız gidiyor. Bu hikayeyi değiştirmek lazım. Biz bunu değiştirmeye muktediriz. Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor." ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca 6. Sanayi Sitesi esnafını ve Otokent Yönetimi’ni ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer’e ziyarette CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, 6. Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Sami Özdaş da eşlik etti.

Başkan Soyer ilk olarak sanayi sitesi esnafıyla yönetim binasında bir araya geldi. Sorunlarını dinleyerek not alan Başkan Soyer, sanayi sitesinde çıkan yangınlara hızlı müdahale edilebilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli çalışmaların hızla yapılacağını söyledi. Başkan Soyer, oto sanayicilerinin hurda araç, trafik gibi sorunları konusunda da ilçe belediyesiyle koordineli bir şekilde adım atılması için çalışma yapılmasını istedi.

Esnafın sitede dönüşüm yapılması talebine olumlu yaklaşan Başkan Soyer, “Sanayi sitesinde dönüşümü başlatmak için ortak bir şekilde çalışacağız. Burası İzmir’in dönüşümü için de tetikleyici olur. Daha fazla alanın dönüşümü için öncü olur. İlk adımımız oldukça kıymetli. Eğer bu adımı başarılı atabilirsek, diğer sanayi siteleri de bu yolculuğa çıkabilecek. Bunu yapabilirsek, el birliğiyle yapabiliriz. Buradaki dönüşümü yaparsak diğer tüm sorunların çözümü çorap söküğü gibi gelecek“ şeklinde konuştu.

“Yoksulluk ve kriz, bu memleketin geleceğini ipotek altına alıyor”

Esnafın geçim sıkıntısı ve ekonomik kriz ile ilgili sorunlarını da dinleyen Başkan Soyer, “Giderek artan bir yoksulluk ve kriz var. Hala çok yüksek seyreden bir enflasyon var. Bunlar, bu memleketin geleceğini ipotek altına almak demektir. Bu yoksulluk ve perişanlık hali bu memlekette huzuru da barışı da bozar, istikrarı da bozar. Geçinmek zor. Gidip pazardan dökülenleri topluyor insanlar. Bu gerçekler her geçen gün derinleşen ve içler acısı bir tablo. Enflasyon rekoru hala bizde. Bu memleketin ürettiği refah, sadece birilerinin cebine gidiyor ve onları zenginleştiriyor. Bu topraklarda refah adil dağılmıyor. Refahın adil yayılması demokrasinin olması demek. Demokrasi sadece 5 yılda bir sandığa gitmekten ibaret değil. Demokrasi refahın adil paylaşımı demek, şeffaflık demek, katılımcılık demek” diye konuştu.

Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kadar emek, alın terine rağmen hala zenginleşemiyorsunuz. Tencere kaynıyor ama doyurmuyor. Bu hikaye tatsız gidiyor. Bu hikayeyi değiştirmek lazım. Biz bunu değiştirmeye muktediriz. Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor. Çok daha huzur ve güvenle yaşayabiliriz. Bizi birbirimizden ayrıştırmaya çalışıyorlar, kutuplaştırıyorlar, emeğimizi çalıyorlar. Bu hikayeyi bu sefer değiştireceğiz. Hep beraber daha güzel bir memleketi kuracağız. Çocuklarımızın geleceğinden kaygı duymadığımız, huzurla evimize ekmeğimizi götürdüğümüz, endişelenmediğimiz, tasalanmadığımız bir memleketi kuracağız” ifadelerini kullandı.

“DPT kapatıldıktan sonra saldım çayıra Mevla’m kayıra”



Sanayicilerin çırak ve kalifiye eleman sorunuyla ilgili konuşan Başkan Soyer, “Bir devlet çıraklıkla ilgili bir yasal düzenlemeyi neden yapmaz? Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı’nı kapattılar. Tarım üreticisi ne üreteceğini bilirdi, nereye satacağını bilirdi. Şimdi yok. Bu sene buğday ekiyor seneye başka bir şey dikiyor. Ne üreteceğini bilmiyor. Bu bütün sektörlerde var. Bu memlekette Devlet Planlama Teşkilatı kapandığından beridir saldım çayıra, Mevla’m kayıra. Sanayide de böyle, turizmde de böyle, tarımda da böyle. Bir çıraklık konusunda devlet düzenleme yapmaz mı, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

Toplantının ardından 6. Sanayi Sitesi’ndeki dükkanları ziyaret eden Başkan Soyer, esnafın sorunlarını dinledi.