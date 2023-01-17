Soyer'den Halkapınar-Otogar Metro projesi için 3 bin TL ödenek ayrılmasına tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Menemen Türkelli Mezbahasının açılışı sonrası basın mensuplarının Hükümetin 2023 Yılı Yatırım Programında Halkapınar-Otogar Metro projesi için 3 bin TL’lik ödenek ayırmasıyla ilgili soruyu yanıtladı

Soyer'den Halkapınar-Otogar Metro projesi için 3 bin TL ödenek ayrılmasına tepki
17 Ocak 2023 Salı 12:35

Başkan Soyer, “Bütçe yapılan tercihler üzerine şekillenen bir evrak. Böyle bir tercih kullanmışlar. Halkapınar-Otogar Metrosunu 2014’te yatırım planına almış olmalarına rağmen sürekli geçiyorlar. Bunu yapmayı tercih etmiyorlar. Ben de bu tercihi vatandaşlarımızın tercihine bırakıyorum” dedi.

“Otogar bağlantısı olmadan olmaz”

“Bunu bir İzmir’i engelleme olarak da görebilir miyiz?” diye tekrar sorulması üzerine ise Başkan Soyer,  “Ben şikayet makamı değilim. Bunlardan sürekli şikayet eden, yakınan bir insan değilim. Bu İzmir için kabul edilemez bir şey. İzmir’in hak etmediği bir şey. Biz Halkapınar-Kemalpaşa Metrosunu çalışıyoruz, otogar bağlantısı olmadan ne işe yarar ki. Onun yapılması lazım, yapmayacaklarsa biz yapalım” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #tunç soyer
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