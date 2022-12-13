Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?

İzmir meclisinde konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in hak ettiği yatırımları alamadığını söyledi. "Bir metrelik metro tünelini de devletimiz yapsın" diyen Soyer, "İzmir hak etmiyor mu? Mesela Otogar-Halkapınar Metrosu. 8-9 senedir yatırım planlarında" ifadelerini kullandı. Buca Cezaevi alanı ile ilgili de konuşan Soyer, alanın yeşil alan olması için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde yapıldı. Kültürpark 4 No’lu Hol’deki meclis salonunda düzenlenen oturumda Başkan Soyer, İzmir'in topladığı vergilerden hak ettiği yatırımı alamadığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ekim sonunda hangi ilin ne kadar yatırım aldığını yayımladı. Bu kısımla ilgili bir sıkıntı var: Valiliğimizin yaptığı yatırım koordinasyon toplantısının rakamları. İzmir toplam 4 milyar lira yatırım almış. 2,5 milyar liralık yatırımı Büyükşehir Belediyesi yapmış. Gönül ister ki devletimiz daha çok işin içinde olsun, daha çok yatırım yapsın. Bunu kim istemez?” diye konuştu.

Başkan Soyer, Çiğli Arıtma Tesisi 4. Faz 2. ikmal inşaatında kullanılacak hazine garantisiz dış kredi kullanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bekledikleri izin için destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a teşekkür ederek, “Çiğli meselesiyle ilgili önemli bir engeli ortadan kaldırdı” dedi.

Engellenen işlere bir örnek daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 bütçe onayı ile ilgili oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği ama yapılmayan işleri, kamu zararı yaratan engellemeler, kamuya zarar yaratan engellemeler, hem kamu zararı hem de kamuya zarar yaratan engellemeler olarak üç başlıkta sıraladığını hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir tane daha ilave edeyim. Beydağ PTT binası... PTT binası satılığa çıktı, belediyenin ihtiyacı var. ‘Tamam alacağız’ dediğimizde rakam 1 milyon 400 bin'e çıktı, yine 'tamam' dedik. Üzerinden 1 sene geçti, ‘tık’ yok. Tüm meclisten rica ediyorum, bu konuda serçe misali kim ne taşıyabiliyorsa taşısın” ifadelerini kullandı.”

“Teşekkürden fazlasını bekliyoruz”

Sözlerine Sığacık Yat Limanı’nın Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldığını hatırlatarak devam eden Başkan Soyer, “Eğer bu yatırım, bahsedilen 120 milyarlık devlet yatırımının içerisindeyse ki; bu doğru değil! Bunun kamuyla bir alakası yok, bir özel şirket çalıştırıyor. Bizim kastettiğimiz kamu yatırımı meselesi. Yine genel bir anlayış hatası var. ‘Biz neler yaptık bu memlekete?’ deniyor. Sen devletsin kardeşim, tabi ki yapacaksın! Devlet tabi ki belediyeden daha fazlasını yapmak zorunda, değil mi? Metro hatlarıyla ilgili teşekkür ediliyor. Artık teşekkür etmeyin, yeter, yapın! Bir metrelik metro tüneli de devletimiz yapsın bu İzmir'e! İzmir hak etmiyor mu? Mesela Otogar-Halkapınar Metrosu. 8-9 senedir geçiyor yatırım planlarında. Bir tane de o metroyu devletimiz yapsın İzmir'e. Yakışmaz mı İzmir'e! Biz teşekkürden fazlasını bekliyoruz” dedi.

Vaatler yerine getirilmedi

Başkan Soyer konuşmasında hükümetin 2023 yılı ekonomi vaatlerine de yer vererek, “Vaat, vaat denince. 2023'te Türkiye'de kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacaktı. İhracatımız 500 milyar dolar olacaktı. Ben böyle vaatler hatırlıyorum, sizlerin de hatırladığınızı tahmin ediyorum. Bu vaatlerin neden yerine getirilmediğini de sizlerin vicdanına havale ediyorum" dedi.

Buca Cezaevi'nin yeri yeşil alan olmalı

Son olarak Buca Cezaevi arazisi hakkında konuşan Başkan Tunç Soyer, “Buca Cezaevi'nin yerine yapılacak imalatı engellemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. 'Buca Cezaevi'nin yeri yeşil alan olmalıdır' diyorum bunun da sonuna kadar arkasında duracağım. Bana sonra ‘engelliyorsun’ demesin kimse. Ben bunu engelleyeceğim, gücümün yettiği yere kadar da yapacağım, arkasında olacağım” diye konuştu.