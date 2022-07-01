Soyer'den JES ve GES onayına tepki: Mücadeleye devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Orhanlı ve Yeniköy Mahalleleri Mevkii’nde yapılmak istenen JES ve GES projelerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen “ÇED Olumlu” kararı verdi. Bakanlığın “ÇED Olumlu” kararını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçeleri, Orhanlı ve Yeniköy Mahalleleri Mevkii 490.000.000 TL bedelle Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Mühendislik ve İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün açtığı ve Orhanlı Köyü Derneği ile Seferihisar Kavakdere Köyü Sulama Kooperitifi’nin müdahil olduğu davalarda İzmir 1. İdare Mahkemesi Küçük Menderes Enerji Şirketi adına düzenlenen 1586 nolu arama ruhsatı ilgili yürütmeyi durdurma kararına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi.

Bakanlıktan “ÇED Olumlu” Raporu

Bakanlıktan yapılan açıklamada “İzmir ili Cumaovası(Menderes), Seferıhisar ilcesi Orhanlı ve Yeniköy Mahalleleri mevkiindeki Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Mühendislik ve İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan 37,5 MWe Jeotermal Enerji Santrali ve Yardımcı Kaynak (GES+RES) Tesisleri projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; İzmir Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur” denildi.

“Vazgeçmeyeceğiz”

Bölge halkının direnişine ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının projeye ÇED onayı vermesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’nin kent mobilyaları üreteceği tesisin açılışının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Soyer, “Her mağlubiyette vazgeçip gitseydik bugün burada olmazdık. Direnmeye, hakkımızı istemeye devam edeceğiz, doğamızı korumaya devam edeceğiz. O nedenle vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnanılır gibi değil”

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen projeye ÇED onayı verilmesi kararına ilişkin ise Soyer, “İnanılır gibi değil maalesef… Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Bu memleketin insanının, doğasının hakkını, hukukunu koruyacağız. Kimseye bırakmayacağız” diye konuştu.