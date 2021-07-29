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Soyer'den 'mülteci' tepkilerine yanıt: Benim görevim...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün katıldığı bir programda mültecilerle ilgili açıklama yapmıştı. Gelen tepkilere Başkan Soyer, Twitter hesabından yanıt verdi

Soyer'den 'mülteci' tepkilerine yanıt: Benim görevim...
29 Temmuz 2021 Perşembe 09:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün FOXTV’de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olarak Ezgi Gözeger’in sorularını yanıtladı.

Son dönemde Türkiye gündemini oluşturan mülteci ve göçmen konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soyer, İzmir’deki göçmen sayısını açıklayarak “150 bin civarında göçmenimiz var. Kentsel Adalet Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle onların günlük hayatlarında kolaylık sağlamak hem de bir problem, sorun oluşmaması için, sağlık sorunları ne varsa bunlarla ilgilenen özel bir ailemiz var. Çok şükür bir sıkıntı olmadan devam ediyoruz. Bir biçimde hayatın içindeler ve onlarla birlikte yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Soyer'in bu sözleri sosyal medyada bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Soyer, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Gündemdeki konuya yönelik şahsıma eleştirilerin geldiğini görüyorum. Açık sınır politikası ile ülke sınırlarımız yok sayılıyor ve milyonlarca insan sınırlarımızdan giriyor. Benim görevim ise İzmir'de toplumsal barışı korumak ve her insana eşit hizmet vermeye devam etmektir.

Din, dil, ırk fark etmeksizin kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam, bırakamam. Bu her şeyden önce uygulanan yanlış politikalara değil, insanlığa kesilen bir ceza olur.

Yönetememenin sonucu olarak da görsek masumlara kesilen hiçbir ceza bize ait olamaz."

Etiketler; #izmir #tunç soyer #tunç soyer mülteci #izmir büyükşehir #soyer mülteci
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