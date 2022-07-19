Soyer duyurmuştu! Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Gençlik Festivali’nde müjdesini verdiği bir proje daha hayata geçiriliyor. Gençlerin geleceğine yön vermek için tasarlanan Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor. Programa son başvuru tarihi ise 15 Ağustos

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda gençlerin önünü açacak bir proje daha hayata geçiriliyor. Başkan Soyer’in Mayıs ayındaki İzmir Gençlik Festivali’nde müjdesini verdiği Siber Güvenlik Girişimcilik Programı başlıyor. Eğitim, mentörlük, yatırımcıya erişim, hukuki destek, fonlara erişim gibi imkanlara ihtiyaç duyan ve siber güvenlik girişimcisi olmak isteyen gençler için tasarlanan program için son başvuru tarihi 15 Ağustos. Başvurular siberguvenlik.izmir.bel.tr adresi üzerinden alınıyor.



Kuluçka eğitimlerinden webinarlara



"Siber Güvenlik Girişimcilik Hızlandırma Programı" kapsamında ön kuluçka, kuluçka eğitimleri, workshoplar, başarı hikâyeleri, sektör liderleriyle buluşma etkinlikleri, konusunda uzman profesyonellerin katılacağı webinarlar var. Girişimciler aynı zamanda mentörlük, yatırımcılara ve yurt dışı pazarına erişim desteklerinden yararlanabilecek.



Eylül ayında başlayacak



Eylül ayında başlaması planlanan program, 2022’nin sonuna kadar devam edecek. Program, katılımcıların potansiyel iş insanları, yatırım fonu temsilcileri ve melek yatırımcılara girişimlerini anlatacakları sunum etkinliğiyle tamamlanacak.