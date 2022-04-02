Soyer: Gayemiz cinsiyet eşitliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları için oluşturduğu PERGEL projesi kapsamında ilk çalıştay yapıldı. Başkan Tunç Soyer, “Gayemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm birimlerde cinsiyet eşitliğini egemen kılmak ve bu yaklaşımımızı İzmir’in tamamına yaymak. Bir toplum ancak mayasında kadın düşüncesi varsa sağlıklı, özgür ve adil olabilir. PERGEL projemiz eşit, adil ve özgür bir Türkiye’nin tahayyülüdür” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları için geliştirdiği Personel Geliştirme (PERGEL) projesi kapsamında ilk çalıştay Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi. “Nasıl Bir Belediye” başlığıyla yapılan ve iki gün sürecek çalıştayın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Barış Karcı ve Şükran Nurlu, PERGEL Koordinatörü Nilüfer Akyüz ve yaklaşık 70 PERGEL üyesi katıldı. PERGEL üyesi kadınlar çalıştayda “Kararlıyım, kadınım, özgürüm, yaratıcıyım, başarılıyım, üretkenim, önemliyim, hak ediyorum” dövizleri açtı.

“Liyakat, yetkinlik ve eşitlik ilkelerini kalıcı kılmak için çalışıyoruz”

PERGEL projesini kadın personelin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için başlattıklarının altını çizen Başkan Tunç Soyer, “Gayemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm birimlerde cinsiyet eşitliğini egemen kılmak ve bu yaklaşımımızı İzmir’in tamamına yaymak. PERGEL projemizle kariyer planlamasında liyakat, yetkinlik ve eşitlik ilkelerini kalıcı kılmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız PERGEL üyesi olan kadın çalışanlarımızın talepleri üzerinden daima güncelleniyor ve yeniden şekilleniyor. PERGEL, kadınların toplumdaki dönüştürücü rolünü kendi kimlikleriyle birlikte güçlendirmek için uygulanıyor. Biliyoruz ki kadınlar için yapmamız gereken tek şey onların önünden çekilmek. Engelleri kaldırmak. Bu nedenle, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye’de en çok kadın yöneticinin görev yaptığı kurumlardan biri”

Adalet, eşitlik ve barışı gerçek anlamda tesis etmek için kadınların yönetim mekanizmalarına dahil olması gerektiğinin altını çizen Başkanı Soyer, “Üç yıldır bu vizyonu, belediyemizin yönetim ve tüm istihdam politikalarına yansıtıyoruz. Büyük bir gururla belirtmeliyim ki İzmir Büyükşehir Belediyesi aldıkları yetki yönüyle, Türkiye’de en çok kadın yöneticinin görev yaptığı kurumların başında geliyor. Erkek egemen düzenin dünyayı getirdiği durumu iyi biliyoruz. Savaş, açlık, kıtlık ve iklim krizi. Bugün artık bu düzeninin başarısızlığını açıkça kabul etmek zorundayız. Şiddetin durması, doğanın yaşaması, adalet ve refahın artması için toplumsal düzenimize kadın aklı değmesi gerekiyor. Çünkü bir toplum ancak mayasında kadın düşüncesi varsa sağlıklı, özgür ve adil olabilir. PERGEL projemiz, eşit, adil ve özgür bir Türkiye’nin tahayyülüdür” ifadelerini kullandı.

“Siz iyiyi bulacaksınız”

Başkan Soyer, konuşmasının devamında “Biz sizin için iyi bir şey yapmayacağız, siz kendinize iyi olanı bulacaksınız ve biz sizin o isteğinizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Çocukluğundan beri dünyayı değiştirebileceğini hayal ettiğini anlatan Başkan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Hayalimi küçülttüm ve ilk Seferihisar’ı değiştirdim. Baktım ki Seferihisar’ı değiştirirsem dünya değişiyor. İzmir bir kadın şehri. Pek çok şehre göre İzmir çok daha özgür bir şehir. Eğer İzmir’de kadınlar daha özgür ve daha özgüvenliyse o zaman bunu ileriyle götürme sorumluluğu da siz de. Siz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya koyacağınız performansla diğer kadınlara örnek olacaksınız. Ben size akıl ve yol gösterecek değilim. Şuna emin olun ki isteklerinizi yapmak için elimden geleni yapacağım.”

“Kadın liderlerin daha fazla olmasını istiyoruz”

PERGEL Koordinatörü Nilüfer Akyüz ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışan kadınların ortak problemlerini kadın gözüyle irdelemek ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini belirterek “2021 yılında başlatılan bu projenin amacı kadını daha görünür kılmak. Zihinlerdeki engellere takılmadan kariyer planı yapacağız. Bu yolda önce kadın arkadaşlarımızın kendi seslerini oluşturabilmelerini istiyoruz. Ben de varım diyerek sorunları irdeleyebilen, cesurca hareket edebilen kadınlar var burada. Yerel yönetimler olarak İzmir’de ilk defa kurum içine mercek tutup bizle konuşacağız. Bundan sonra farklı mesleklerdeki çalışma arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PERGEL ile kadın emekçiler kendini daha iyi ifade edebilecek

PERGEL projesinin başlatıldığı 8 Mart 2021'den bu yana bin 500 kadın çalışan PERGEL üyesi oldu. 750 kadın çalışan toplumsal cinsiyet eşitliği, iletişim becerileri, psikodrama ve tıbbi danışmanlık eğitimlerine katıldı. PERGEL projesinin amacı belediyede çalışan kadın emekçilerin kendini daha iyi ifade edebileceği bir ortam yaratmak. Projeyle zihinlerdeki erkek egemen engellere takılmadan, kadınların dilediği alanlarda mesleki ve kişisel beceriler kazanabilmesi hedefleniyor.