Soyer, haberi yalanladı

Başkan Soyer, GSF'nin Kültürpark'a taşınmasına yönelik çıkan haberi yalanladı.

Soyer, haberi yalanladı
14 Temmuz 2019 Pazar 14:48

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tınaztepe'ye taşınmasına ilişkin çıkan tartışmaların sonucunda, Soyer'in isteği üzerine fakültenin Tınaztepe yerine Kültürpark'a taşınması konusunu, Başkan Soyer Twitter'da yaptığı paylaşımla yalanladı. Bu paylaşımda 'Medyada yer alan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geçici bir süre için Kültürpark'a taşınacağı haberleri doğru değildir. Bu konuyla ilgili DEÜ'nden kimseyle görüşmedim, bir onay da vermiş değilim. Kültürpark'ın geleceği #İzmirBuluşmaları süreciyle belirlenecek.' ifadelerini kullandı.

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