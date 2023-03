Soyer: “Halkın Kasabı’nı İzmir’in her yerinde yaygınlaştıracağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sağlıklı ve uygun fiyatlı eti İzmirliler ile buluşturan Halkın Kasabı’nın Bornova Erzene’deki şubesini ziyaret etti. Fiyatlara Ramazan boyunca zam yapılmayacağını belirten Başkan Soyer, “Vatandaşlarımızı makul fiyatlı et ile buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden Halkın Kasabı var. İzmir’in her yerinde yaygınlaştıracağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde açtığı Halkın Bakkalları, "Halkın Kasabı" reyonlarıyla yenilendi. Büyükşehir iştiraki İzTarım A.Ş.'nin kırsalda küçük üreticiye can suyu olan Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde hazırlanan işlenmiş ve karkas et ürünleri, artan enflasyona karşı uygun fiyatla İzmirlilere sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halkın Kasabı’nın Bornova Erzene’deki şubesini ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler’den bilgi alan Başkan Tunç Soyer, Ramazan boyunca fiyatlarda artışa gitmeyeceklerini söyledi.

Soyer: “Ramazan boyunca fiyat artırmayacağız”

Başkan Tunç Soyer, etin erişilmesi zor bir ürün haline geldiğini belirterek “Et çok pahalı bir mamul haline geldi. Ticari kar kaygısı gütmeden bir kamu şirketi olarak İzTarım ile sürdürdüğümüz bu çalışma karşılığını buluyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı, temiz, kaliteli ve ucuz et ürünleri ulaştırıyoruz bu vesileyle. Aslında üzücü bir tablo, Türkiye’de böyle bir şeyin yaşanıyor olması hoş değil. Biz bu durumdan vazife çıkarttık. Vatandaşlarımızı makul fiyatla hiç olmazsa et ile buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden Halkın Kasabı var. Bunu İzmir’in her yerine yaygınlaştıracağız. Fiyat güvencesi, kalite güvencesi, vatandaşın rağbet etmesine sebep oluyor. Ramazan boyunca bu fiyat politikasını devam ettireceğiz” dedi.

Onkardeşler: “Yıl sonuna kadar 13 tane açmayı planlıyoruz”

İzTarım Genel Müdürü Murat Onkardeşler ise Halkın Kasabı önündeki kuyruğa işaret ederek “Aslında bu kalabalığın olması üzücü. Ama bir taraftan da insanların ete ulaşabiliyor olmasını sağlamak bizim açımızdan çok sevindirici. Ödemiş’te bir kesimhanemiz vardı, ciddi bir yatırımla ileri işlem tesisi kurduk. Şimdi o yatırımın karşılığını alıyoruz. Kamu şirketi perspektifiyle kar amacı gütmeden vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Vatandaşımızın ilgisi çok fazla. Hem sadece fiyat açısından değil, her gün günlük taze et Ödemiş’ten buraya transfer oluyor. 7 Halkın Bakkalı var, bu ay içinde 3 tane daha açıyoruz. Yıl sonuna kadar 13 tane açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Halkın Kasabı, şu anda Menemen Ulukent, Buca ESHOT Gediz Garajı, Karşıyaka Girne, Konak Kemeraltı Balıkçılar ve Gültepe, Bornova Doğanlar ve Erzene’de hizmet veriyor.