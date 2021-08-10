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Soyer: Hedef 4 milyon turist

İzmir'i dünyanın en iyi turizm destinasyonlarından biri haline getirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'taki Pakistan Pavyonu'nda oluşturulan İzmir Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı'nın açılışını yaptı. Kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Yaklaşık 1,5 milyon civarında turist ağırladığımız İzmir'de, hedefimizi en yakın tarihte 4 milyon olarak güncelledik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi

Soyer: Hedef 4 milyon turist
10 Ağustos 2021 Salı 15:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark içinde Pakistan Pavyonu'nda oluşturulan İzmir Turizm Bilgilendirme Ofisi ve Sergi Alanı törenle açıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Pakistan İzmir Fahri Konsolosu Cahit Yaşar Eren, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve Yelda Celiloğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkan vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

Daimi sergi alanı olarak da kullanılacak Pakistan Pavyonu'nun kentin simgelerinden olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pakistan Pavyonumuz gerçekten İzmir'in sevimli, minik yapılarından biri ama hakikaten bu kentte, Kültürpark'ta anlamı çok büyük. İzmirlinin çok iyi bildiği, tanıdığı bir yapı. Bugün yeniden o binayı sembolik bir açılışla İzmir'e tekrar kazandırmanın heyecanını taşıyoruz” dedi.

Başkan Soyer pandemi döneminin turizm sektörünün ağır yaralar aldığı bir dönem olduğunu dile getirerek “Ticari sektörler, tarım sektörü, Turizm sektörü, esnafımız, vatandaşlarımız çok ağır yaralar aldı. Turizm sektörü belki de en ağır yara alan sektörlerden biriydi. Biz bu dönemi boş geçirmedik ve İzmir'in turizm geleceğine hazırlık yapabilmek için birçok çalışma yaptık. En önemlilerinden biri Visitİzmir. Turizm Strateji Eylem Planı hazırladık. Turizm sektöründe birçok çalışmayı sürdürüyoruz. Özellikle UNESCO Dünya Mirası'na İzmir'den taşıyacağımız yeni hedefler, noktalar için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedefimiz 4 milyon

İzmir'in birçok noktasında Turizm Bilgilendirme Ofisi açacaklarını belirten Soyer, destek verenlere teşekkür etti. Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti: “İzmir'in turizm hedefleri çok büyük. Yaklaşık 1,5 milyon civarında turist ağırladığımız İzmir'de, hedefimizi en yakın tarihte 4 milyon olarak güncelledik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.”

Etiketler; #tunç soyer #izmir #izmir turizm
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