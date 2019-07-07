Soyer, hedefi açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim değişikliğine karşı topyekûn mücadele edeceklerini belirterek, kentin enerjisinin güneş, rüzgar ve dalga enerjisi ile karşılamanın ana hedeflerinden biri olduğunu söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Almanya’nın Bonn şehrinde 1.750'den fazla yerel ve bölgesel yönetimlerin oluşturduğu küresel Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) Zirvesi'nde, İzmir’in iklim değişikliği ile ilgili politikalarını anlattı.

Ardından Birleşmiş Milletler ekibinin İklim krizi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Ana hedef yenilenebilir enerji

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, iklim konusundaki çalışmaların nasıl hızlandırıldığı ve uygulamaya konulduğu sorusuna, "Biz yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyoruz. Bu bizim temel tavrımız, çünkü benim şehrim İzmir; yenilenebilir enerji kaynakları bakımından çok zengin. Güneş, rüzgar ve hatta deniz yani dalga enerjisi. Demek istediğim, bu enerji kaynaklarını şehrimizde eskiden daha fazla kullanmaya çalışıyoruz; bu ana hedeflerimizden biri. Bir başkası da şehir genelinde iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı artırmak. Yani çocukların, halkın kırsal ve kentsel alanda yaşayan nüfusun farkındalığını artırmalıyız. İnsanların bunu yaşamları için, gelecekleri için çok önemli olduğunu anlamalarını sağlamalıyız. Dolayısıyla, bu farkındalığı artırırsak, iklim değişikliğine karşı mücadelede gerçek bir katkı yapacağımızı biliyorum. Küresel iklim eylemi, iklim değişikliği ile mücadelede yer alan tüm paydaşlarla ilgilidir." yanıtını verdi.

Topyekûn mücadele

Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı iklim eylemlerini ise, "İklim konusunda birden fazla eylemimiz var. Öncelikle yerel üretimi ve yerel tüketimi destekliyoruz; bu da kırsalda ve kentte yaşayan insanlşar arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığımız anlamına geliyor, ki bu da az karbon demek. Karbon ayak izimizi düşürmek, yerel üretimi desteklemek ve üretimlerin aynı bölgede yerel olarak tüketilmelerini sağlamaktan geçer. Bu, mücadeleye katkısı olduğunu düşündüğümüz temel eylemlerden birisi. İkincisi ise toplu taşımada fosil yakıt tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Bu yüzden şehire daha fazla elektrikli araç, elektrikli otobüs almaya çalışıyoruz." dedi.

Bu konuyla ilgili birkaç eylem planının iyileştirmey ve ilerletme aşamasında olduğunu belirten Soyer, "Çalışıyoruz, çünkü kentimizi temiz tutmak ve iklim değişikliğine karşı topyekûn mücadele etmek için bunun temel amaçlarımızdan biri olduğuna içtenlikle inanıyoruz." dedi. (Cumhuriyet)